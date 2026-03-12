Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года

Рынок жилья Кыргызстана в начале 2026 года демонстрирует разнонаправленную динамику: если в столице после январских рекордов наметилось охлаждение, то в южной столице зафиксировали резкий скачок стоимости частных домов.

По последним данным Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, в феврале 2026 года цена на жилые дома в Бишкеке снизилась на 17,87 процента после исторического максимума в январе, когда стоимость достигала 200 тысяч 29,67 сома.

В это же время в Оше сегмент жилых домов показал аномальный рост на 26,02 процента всего за месяц. В годовом выражении наиболее впечатляющий результат продемонстрировали квартиры в южной столице: они подорожали на 30,39 процента, в то время как жилье в Бишкеке показало снижение на 7,74 процента.

Справка 24.kg Индекс цен на недвижимость — это показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке недвижимости, сравнивать цены с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Государственное агентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.

Как изменились цены в Бишкеке

В столице по данным Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, в феврале 2026 года наблюдалась коррекция цен после январского пика. Однако в годовом выражении стоимость жилья значительно выросла.

С начала 2026 года (февраль к январю):

Жилые дома: средняя стоимость снизилась на 17,87 процента. В январе цена достигала максимума в 200 тысяч 29,67 сома за квадратный метр, а в феврале упала до 164 тысяч 276,46 сома.

Квартиры: в среднем подешевели на 11,4 процента. Цена опустилась со 107 тысяч 743,55 до 95 тысяч 458,11 сома.

Жилые дома: в среднем подорожали на 20,1 процента. Годом ранее цена составляла 136 тысяч 777,14 сома.

Квартиры: средняя стоимость снизилась на 7,74 процента по сравнению с февралем 2025 года (103 тысяч 465,57 сома). Стоит отметить, что текущий показатель февраля 2026 года является локальным минимумом за последние семь месяцев.

В Бишкеке пиковую стоимость жилых домов зафиксировали в январе 2026 года, составив 200 сомов 29,67 сома. Самая высокая цена на квартиры наблюдалась в декабре 2025 года.

Как изменились цены в Оше

В южной столице ситуация иная: в начале 2026 года здесь зафиксировали рост цен на дома, а в годовом разрезе наблюдается существенное удорожание квартир.

С начала 2026 года (февраль к январю):

Жилые дома: в среднем подорожали на 26,02 процента. Это значительный скачок со 102 тысяч 142,16 до 128 тысяч 722,9 сома за квадратный метр.

Квартиры: в среднем подешевели на 3,6 процента, снизившись с 86 тысяч 503,5 до 83 тысяч 389 сомов за квадратный метр.

Жилые дома: в среднем выросли в цене на 16,24 процента (с 110 тысяч 734,67 до 128 тысяч 722,9 сома за квадратный метр).

Квартиры: Продемонстрировали резкий рост на 30,39 процента. В феврале 2025 года они стоили 63 тысячи 951,77 сома за квадратный метр.

В городе Ош зафиксировали локальный максимум для жилых домов (181 тысячу 889,35 сома за квадратный метр) в марте 2025 года, в то время как минимальное значение в этом сегменте пришлось на май 2025 года (68 тысяч 10,79 сома за квадратный метр).