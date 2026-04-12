10:02
USD 87.45
EUR 102.21
RUB 1.13
Власть

Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент

Виновные в так называемой кустуризации, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание. Об этом заявил президент Кыргызстана, отвечая на вопрос журналиста Ыдырыса Исакова.

пресс-службы президента
Садыр Жапаров на встрече с жителями Араванского района

Садыр Жапаров согласился, что были факты, когда человека задерживали, проводили следствие и «кустуризацию». По его словам, сейчас Военная прокуратура проверяет такие случаи, и если это делалось незаконно, то виновные несут наказание.

«Этим занимаются сотрудники прокуратуры, ГКНБ, МВД и наша администрация. Если действительно будет установлено, что имущество изъято незаконно, мы это рассмотрим. Но должен прямо сказать: если имущество приватизировано или конфисковано в пользу государства, то уже не может быть возвращено. Оно уже перешло государству», — прокомментировал глава КР.

Он пообещал, что после рассмотрения всех подобных фактов общественности будет предоставлена информация.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сейчас идет процесс очищения в ГКНБ.

«Буквально вчера, говорят, еще троих арестовали, я даже не интересовался фамилиями, потому что меня не интересуют сами личности. Сейчас идет очищение среди действующих сотрудников ГКНБ», — сказал он и добавил, что пощады причастным к коррупции не будет — ни рядовым гражданам, ни чиновникам.
Ссылка: https://24.kg/vlast/370010/
просмотров: 298
Версия для печати
Популярные новости
12 апреля, воскресенье
10:00
В Бишкеке дожди не ожидаются. Прогноз погоды на 13-15 апреля В Бишкеке дожди не ожидаются. Прогноз погоды на 13-15 а...
09:45
Виновные в «кустуризации», проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание — президент
09:25
Борец из Кыргызстана Акжол Махмудов вернулся в мировой рейтинг. Пока 23-й
09:00
Неделя-24. Борьба с коррупцией, рост цен на ГСМ и торговля детьми
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
11 апреля, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:32
Сборная Кыргызстана по футзалу проиграла команде России
21:41
С 15 апреля в Бишкеке начнут ремонт теплотрасс: какие улицы закроют
21:37
В Эмиратах создали мультиязыковой ИИ-переводчик языка жестов