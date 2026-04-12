Виновные в так называемой кустуризации, проводимой ранее ГКНБ, понесут наказание. Об этом заявил президент Кыргызстана, отвечая на вопрос журналиста Ыдырыса Исакова.

Садыр Жапаров согласился, что были факты, когда человека задерживали, проводили следствие и «кустуризацию». По его словам, сейчас Военная прокуратура проверяет такие случаи, и если это делалось незаконно, то виновные несут наказание.

«Этим занимаются сотрудники прокуратуры, ГКНБ, МВД и наша администрация. Если действительно будет установлено, что имущество изъято незаконно, мы это рассмотрим. Но должен прямо сказать: если имущество приватизировано или конфисковано в пользу государства, то уже не может быть возвращено. Оно уже перешло государству», — прокомментировал глава КР.

Он пообещал, что после рассмотрения всех подобных фактов общественности будет предоставлена информация.

Садыр Жапаров подчеркнул, что сейчас идет процесс очищения в ГКНБ.

«Буквально вчера, говорят, еще троих арестовали, я даже не интересовался фамилиями, потому что меня не интересуют сами личности. Сейчас идет очищение среди действующих сотрудников ГКНБ», — сказал он и добавил, что пощады причастным к коррупции не будет — ни рядовым гражданам, ни чиновникам.