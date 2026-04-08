Квартиры в Бишкеке в марте подорожали почти на 17 процентов, в Оше все стабильно

Рынок недвижимости Кыргызстана в марте 2026 года продемонстрировал резкое восстановление активности покупок в Бишкеке после зимнего затишья. В то время как столица фиксирует двузначный рост стоимости квартир, в Оше наблюдается стабилизация цен в многоквартирном секторе при сохранении долгосрочного тренда на снижение цен в сегменте частных домов.
По последним данным Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии, в марте этого года стоимость жилых домов в Бишкеке выросла на 6,61 процента. Квартиры подорожали гораздо заметнее — 16,86 процента.
В это же время в Оше рынок немного стабилизировался. Так, в марте в сегменте жилых домов после аномального роста цен в феврале произошло их снижение на 0,54 процента. Квартиры подорожали за месяц на 2,36 процента.
Справка 24.kg
Индекс цен на недвижимость — показатель, отражающий динамику стоимости жилья в определенном регионе. Он позволяет отслеживать изменения на рынке, сравнивать стоимость с прошлыми периодами и прогнозировать тенденции. Индекс ежемесячно рассчитывает Госагентство по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии на основе сделок купли-продажи жилья.
Как изменились цены в Бишкеке в марте
Март стал месяцем активного роста рынка недвижимости столицы.
Квартиры отыграли февральское падение, показав резкий скачок на 16,86 процента. В частности, индекс недвижимости в этом секторе увеличился с 95 тысяч 458 сомов до 111 тысяч 549 сомов.
Сектор частных домов вырос на более умеренно (+6,61 процента), преодолев психологическую отметку в $2 тысячи за условную единицу площади. Индекс недвижимости на них увеличился со 164 тысяч 276 сомов за квадратный метр до 175 тысяч 135 сомов.
Пик цен для жилых домов в Бишкеке зафиксировали в январе 2026-го (200 тысяч 29,67 сома).
Для квартир локальный максимум отмечен в декабре 2025 года (126 тысяч 277,47 сома).
Самая низкая стоимость домов (129 тысяч 289,72 сома) и квартир (101 тысяча 991,95 сома) наблюдалась в январе 2025 года.
В годовом выражении (март 2026-го к марту 2025-го) дома подорожали на 22,76 процента, а квартиры — на 5,72 процента. Столичный рынок демонстрирует устойчивый восходящий тренд, где частный сектор является более прибыльным активом, чем квартиры.
Как изменились цены в Оше в мартеРынок Оша в марте проявил инертность. Колебания цен на дома составили менее 1 процента, что говорит о стабилизации спроса. Квартиры незначительно прибавили в стоимости (+2,36 процента), стремясь к отметке $1 тысяча за квадратный метр.
Абсолютный рекорд цен на дома в Оше достигнут в марте 2025 года (181 тысяча 889,35 сома).
Квартиры достигли пика в январе 2026-го (86 тысяч 503,5 сома).
Минимальные цены на рынке домов фиксировали в мае прошлого года (68 тысяч 10,79 сома), квартир — в феврале 2025-го (63 тысячи 951,77 сома).
В итоге можно сказать, что годовая динамика в южной столице крайне контрастна: квартиры выросли на 30,66 процента, в то время как жилые дома резко подешевели на 29,61 процента относительно высокой базы марта прошлого года. Сектор многоэтажной застройки в Оше сейчас перегрет.
Чего ожидать в апреле
По итогам марта этого года рынок недвижимости Кыргызстана вернулся к росту. В Бишкеке наблюдается классический весенний всплеск спроса, который может продлиться до мая. По предварительному прогнозу на апрель для столицы: можно ожидать умеренного роста цен на уровне 3-5 процентов.
В Оше рынок квартир близок к пределу, и в ближайшие месяцы возможна стагнация или небольшая коррекция. Главным драйвером цен остаются инфляция и объем внутренних инвестиций.