12:05
USD 87.45
EUR 100.98
RUB 1.10
Общество

Снизить госпошлину за нотариальные сделки с недвижимостью предложили в КР

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159.

Документ предусматривает снижение размеров государственной пошлины при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью. Предлагается привести ставки к уровню сборов, которые сейчас применяют при регистрации сделок с недвижимостью без нотариального удостоверения.

Согласно проекту, при безналичных расчетах пошлина может составить:

  • 300 сомов — если сделка заключается между близкими родственниками (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки);
  • 500 сомов — для других физических лиц;
  • 1 тысяча сомов — если одной из сторон является юридическое лицо.

При наличных расчетах предлагается установить следующие ставки:

  • 3 тысячи  сомов — для близких родственников;
  • 5 тысяч сомов — для других физических лиц;
  • 10 тысяч сомов — если участником сделки является юридическое лицо.

Проект предлагает изменить размер госпошлины за выдачу нотариального приказа. Для физических лиц она составит 1 тысячу сомов, а если одной из сторон является юридическое лицо — 2 процента от взыскиваемой суммы, но не менее установленного минимального порога.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие ставки пошлины являются слишком высокими для многих граждан, что усложняет оформление прав собственности и стимулирует обход нотариальных процедур. Снижение ставок должно упростить оформление сделок с недвижимостью, считают в кабмине.

В случае принятия постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365832/
просмотров: 139
Версия для печати
Материалы по теме
Сборы госпошлины в судах Кыргызстана превысили 506 миллионов сомов в 2025 году
Цены на дома и квартиры. Как изменилась стоимость «квадрата» с начала 2026 года
Атака на Иран. В Дубае зафиксировано резкое падение цен на элитную недвижимость
Ввести самозапрет на сделки с недвижимостью просят пожилые в КР
В Кыргызстане обновили правила нотариальной деятельности
В КР меняют правила работы нотариусов: введены новые нормы для оформления
Дональд Трамп за сутки повысил пошлину для всего мира с 10 до 15 процентов
Дональд Трамп ввел пошлины в 10 процентов на импорт из всех стран мира
В Бишкеке задержали подозреваемого в крупной афере с жильем
Взыскание долгов через нотариусы. На граждан легли дополнительные расходы
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
С&nbsp;1&nbsp;апреля зарплату повысят всем учителям, а&nbsp;не&nbsp;выборочно&nbsp;&mdash; Минпросвещения С 1 апреля зарплату повысят всем учителям, а не выборочно — Минпросвещения
Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на&nbsp;9&nbsp;марта Рубль заметно подешевел, тенге обновил максимум. Курс валют на 9 марта
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Бизнес
&laquo;Жеңил&raquo;: автокредит под 4&nbsp;процента для работников гос- и&nbsp;бюджетного сектора «Жеңил»: автокредит под 4 процента для работников гос- и бюджетного сектора
Развитие 5G&nbsp;в&nbsp;Центральной Азии и&nbsp;новые возможности цифрового мира Развитие 5G в Центральной Азии и новые возможности цифрового мира
Мультивалютная карта от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; снова в&nbsp;деле Мультивалютная карта от «Оптима Банка» снова в деле
Выгода и&nbsp;безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф &laquo;Семейный Плюс&raquo; Выгода и безлимит для каждого: MEGA представляет новый тариф «Семейный Плюс»
13 марта, пятница
12:01
Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидности детям Депутат просит облегчить процедуру присвоения инвалидно...
12:00
Мы оплачиваем половину стоимости воды. Какие изменения предлагал новый закон
11:58
Фестиваль сумолока пройдет на территории комплекса «Башня Бурана»
11:55
Снизить госпошлину за нотариальные сделки с недвижимостью предложили в КР
11:53
Бывшего военного судью задержали в КР по делу о вымогательстве $32 тысяч