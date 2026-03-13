Снизить госпошлину за нотариальные сделки с недвижимостью предложили в КР

Кабинет министров Кыргызстана вынес на общественное обсуждение проект постановления о внесении изменений в постановление правительства «Об утверждении ставок государственной пошлины» от 15 апреля 2019 года № 159.

Документ предусматривает снижение размеров государственной пошлины при нотариальном удостоверении сделок с недвижимостью. Предлагается привести ставки к уровню сборов, которые сейчас применяют при регистрации сделок с недвижимостью без нотариального удостоверения.

Согласно проекту, при безналичных расчетах пошлина может составить:

300 сомов — если сделка заключается между близкими родственниками (родители, дети, супруги, братья, сестры, бабушки, дедушки, внуки);

500 сомов — для других физических лиц;

1 тысяча сомов — если одной из сторон является юридическое лицо.

При наличных расчетах предлагается установить следующие ставки:

3 тысячи сомов — для близких родственников;

5 тысяч сомов — для других физических лиц;

10 тысяч сомов — если участником сделки является юридическое лицо.

Проект предлагает изменить размер госпошлины за выдачу нотариального приказа. Для физических лиц она составит 1 тысячу сомов, а если одной из сторон является юридическое лицо — 2 процента от взыскиваемой суммы, но не менее установленного минимального порога.

Как отмечается в справке-обосновании, действующие ставки пошлины являются слишком высокими для многих граждан, что усложняет оформление прав собственности и стимулирует обход нотариальных процедур. Снижение ставок должно упростить оформление сделок с недвижимостью, считают в кабмине.

В случае принятия постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.