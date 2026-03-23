Самозапрет на сделки с жильем в Кыргызстане: закон вынесли на обсуждение

В Кыргызстане предлагают ввести механизм самозапрета на сделки с недвижимостью. Законопроект вынесли на общественное обсуждение.

Документ предусматривает внесение изменений в закон о государственной регистрации прав на недвижимое имущество.

Согласно инициативе, собственники смогут добровольно установить запрет на любые регистрационные действия с недвижимостью — продажу, дарение, обременение или переоформление.

Запрет будет фиксироваться в Едином государственном реестре и станет основанием для отказа в регистрации любых сделок с объектом.

При этом подать заявление можно будет бесплатно — как лично, так и через электронный портал госуслуг.

Снять самозапрет также можно по заявлению собственника, однако он перестанет действовать только через 24 часа после внесения изменений в реестр.

Отмечается, что механизм не будет распространяться на ряд случаев, включая судебные решения, наследование и исправление технических ошибок.

Как указано в справке-обосновании, законопроект направлен на защиту граждан от мошенничества, связанного с недвижимостью, особенно в отношении пожилых людей.

Ожидается, что нововведение позволит снизить количество случаев незаконного переоформления жилья и повысит уровень защиты прав собственников.

После общественного обсуждения документ будет доработан с учетом поступивших предложений.