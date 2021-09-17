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Общество
Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация в Баткене. Открыт сайт по отслеживанию обещаний властей

За четыры месяца после вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе власти КР дали местным жителям несколько обещаний. Из них пока выполнено только одно. Об этом отмечается на сайте «Убада Баткен».

Отмечается, что сайт создан недавно молодыми активистами специально, чтобы проконтролировать исполнение обещаний властей.

По словам активистов, руководство страны не устает давать баткенцам пустые надежды на лучшую и стабильную жизнь.

«Области 22 года, и до сих пор люди живут, ожидая выполнения обещаний властями. Каждый раз после конфликта на границе руководство республики приезжает в Баткен и дает разного рода обещания, но вскоре все это забывается. Мы решили установить гражданский контроль и проверить, будут ли в этот раз выполнены обещания», — сказал 24.kg один из основателей сайта Эльдияр Жээналиев.

На сайте «Убада Баткен» отмечено, что власти не выполнили пять пунктов плана. Это:

  1. Модернизация водораспредительного пункта «Головной».
  2. Восстановить все разрушенные дома за два месяца.
  3. Выдать по 1 миллиону сомов компенсации семьям погибших.
  4. Отправить в Баткен мобильную клинику.
  5. Вооружить военных в регионе передовой техникой.

На сегодня выполнено только одно обещание: пострадавшим восстановили документы.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207485/
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