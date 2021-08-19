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Общество

Адвокаты требуют возобновить уголовное дело по факту смерти Азимжана Аскарова

Адвокат Айдар Сыдыков и юристы «Бир дуйно Кыргызстан» обжаловали решение суда о прекращении досудебного производства по факту смерти правозащитника Азимжана Аскарова.

Жалоба рассматривается в Свердловском районном суде Бишкека.

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Айдар Сыдыков отметил, что следствие не допросило нескольких важных свидетелей. В частности, экс-главу ГСИН Мелиса Турганбаева, главу правозащитной организации «Бир дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилову, а также фельдшеров, лечивших Азимжана Аскарова, и его сокамерников.

«Также не были допрошены супруга Азимжана Аскарова и его сокамерники. Не указано, какими препаратами его лечили, почему не ходатайствовали о переводе в больницу Минздрава. Кроме того, у Азимжана Аскарова не был взят ПЦР-анализ. Кроме того, моего подзащитного посещали сотрудники без спецсредств, а это представляло угрозу для них», — сказал адвокат.

Следственный судья Айзада Исаева поинтересовалась у следователя ГСИН, почему не были допрошены свидетели. Правоохранитель ответил, что ходатайство об их допросе было удовлетворено, но такой возможности не предоставилось.

«Супруга Азимжана Аскарова не была допрошена, поскольку она находилась в Узбекистане, а Толекан Исмаилова не явилась на допрос», — отметил следователь.

Представитель ГСИН не смог ответить на вопрос судьи о том, почему не был взят ПЦР-анализ у Азимжана Аскарова.

Айзада Исаева заметила, что, если человек не является на допрос, следователь имеет право вынести постановление о принудительном приводе. Однако и этого не было сделано.

Напомним, Комитет ООН установил, что к правозащитнику Азимжану Аскарову были применены пытки, жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение. Комитет обязал государство-участника принять необходимые меры по немедленному его освобождению, аннулированию судимости, включая полное возмещение ущерба. Правозащитник подал иск в суд, где просил указать меры, принятые по этому решению.

В июне административный суд прекратил производство по иску Азимжана Аскарова, обосновав его тем, что спор по данному делу не вытекает из административно-правовых (публично-правовых) отношений между правительством и истцом.

Азимжан Аскаров скончался в больнице ИК № 47 25 июля 2020 года. Согласно заключению медицинской экспертизы, смерть наступила в результате острой дыхательной недостаточности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/204493/
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