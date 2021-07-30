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Общество

В Индии вышла книга стихов кыргызстанского поэта Рахима Карима

Издательский дом всемирной литературы Индии в серии «Межконтинентальная поэзия» выпустил на английском языке книгу стихов кыргызстанского поэта Рахима Карима в соавторстве с выдающимся индийским поэтом Джерналом Сингхом Анандом под общим названием «Неправильный арендатор». Об этом 24.kg сообщил глава Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Олег Бондаренко.

По его словам, предисловие к стихам двух литераторов написали известный поэт автор детских книг из Греции Ева Петропулу Лиани и номинант на Нобелевскую премию академик, профессор, доктор философии, эссеист из Сиднея (Австралия) Байрам Редзепагич.

В книгу вошли 25 стихов ошского литератора, посвященных разной тематике.

«Честно говоря, я был очень рад написать предисловие к очень увлекательному поэту Каримову, родившемуся в 1960-м в Оше, небольшом городе Кыргызстана, в годы тогдашнего Советского Союза. Он получил образование в институте имени Максима Горького в Москве. Написал более 40 сборников стихов, многие из них переведены на другие языки, в том числе на русский, английский, индийский. Он один из величайших узбекских советских, сегодняшних русских писателей. Он также один из величайших в мире современных писателей. Восемь месяцев назад я написал критическое эссе о его прекрасной поэзии.

Его главная тема — любовь, дружба, мир, война. Рахим Карим — международный посол мира. Его жизнь поэзии очень впечатляющая, с сильным голосом бороться за мир, против войны.

В его стихах есть волшебство живописными сценами и вулканическим ударом эмоций. Он является членом Союза писателей Кыргызстана, русских писателей и других международных ассоциаций.

Он получил множество отечественных и международных наград, таких как имени Молдо Нияза, международные награды Индии и других стран. Получил европейские награды в Брюсселе и Косово. Является послом детского движения Worlds Childrens в Центральной Азии.

Очень рекомендую книгу всемирно известного поэта Рахима Карима как новое литературное событие в Индии. Поздравляю моего литературного друга Рахима Карима!» — пишет в своем предисловии Байрам Редзепагич.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202668/
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