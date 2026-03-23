Индия впервые проведет исследование для документирования древних рукописей

Министерство культуры Индии анонсировало общенациональное исследование рукописей с целью задокументировать бесценное наследие страны. Об этом сообщает агентство News9.

Отмечается, что будет использоваться цифровое хранилище и мобильное приложение миссии Gyan Bharatam. Проект направлен на создание централизованной базы данных с геометками миллионов рукописей для их сохранения и доступности. Это первое мероприятие, которое позволит оцифровать культурное богатство Индии, сделав его доступным для исследователей и помогая бороться с интеллектуальным пиратством.

Исследование начнется на уровне районов. Цель — найти все рукописи по всей стране и создать единую консолидированную базу данных. Вся информация будет собрана в национальном цифровом хранилище на центральном портале миссии Gyan Bharatam.

Рукописи, хранящиеся как в институциональных архивах, так и у частных владельцев, будут зафиксированы и задокументированы. Чиновники отметили, что эти рукописи также будут снабжены геометками, чтобы облегчить их сохранение, защиту и оцифровку.

Считается, что Индия обладает крупнейшей в мире коллекцией рукописей.
