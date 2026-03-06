10:28
Экономика

США разрешили Индии закупать российскую нефть. Но временно

США временно разрешили Индии закупать российскую нефть, находящуюся на танкерах в море. Об этом сообщает Минфин страны.

«Чтобы нефть продолжала поступать на мировой рынок, Министерство финансов Соединенных Штатов выдало временное, 30-дневное разрешение, позволяющее индийским нефтеперерабатывающим заводам закупать российскую нефть. Эта заведомо краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, поскольку она разрешает только сделки с нефтью, которая уже находится в море», — написал глава ведомства Скотт Бессент в соцсети X.

По его словам, Индия является важным партнером США.

«Мы ожидаем, что Нью-Дели увеличит закупки американской нефти. Эта временная мера ослабит давление, вызванное попыткой Ирана взять в заложники мировую энергетику», — добавил министр.

Решение, подписанное главой управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина, опубликовано на сайте ведомства.

Ранее президент Дональд Трамп утверждал, что Индия согласилась отказаться от закупок нефти из России в обмен на торговую сделку с США, однако индийские власти это не подтвердили.

Решение Белого дома, вероятно, связано с тем, что ситуация с поставками нефти после перекрытия Ормузского пролива повлияла на очевидно ожидаемый дефицит нефтепродуктов.
