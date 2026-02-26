13:26
USD 87.45
EUR 103.10
RUB 1.14
Власть

Моди первым из мировых лидеров преодолел отметку 100 миллионов подписчиков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым из мировых лидеров, преодолевших отметку 100 миллионов подписчиков в социальных сетях. Об этом пишет Times of India.

из архива
Фото из архива. Премьер Индии Нарендра Моди стал первым из мировых лидеров, преодолевших отметку 100 миллионов подписчиков в соцсетях

Нарендра Моди создал аккаунт в соцсети в 2014 году. Сейчас он более чем в два раза опережает других мировых политиков по числу подписчиков: у президента США Дональда Трампа их 43,2 миллиона, у лидера Индонезии Прабово Субианто — 15 миллионов, у главы Бразилии — 14,4 миллиона, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — 11,6 миллиона.

Внутри Индии премьер также опережает политиков по числу подписанных на него пользователей: главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх имеет 16,1 миллиона подписчиков, лидер оппозиции Рахул Ганди — около 12,6 миллиона.
Ссылка: https://24.kg/vlast/363675/
просмотров: 206
Версия для печати
Материалы по теме
Спортсменка вошла в Книгу рекордов Гиннесса, пробежав почти 500 километров
Больше, чем напиток. В Бишкеке рассказали о традициях индийского чая
Вирус Нипах. Глава Минздрава призвал не нагнетать ситуацию в стране
ЕС и Индия договорились: как соглашение может изменить мировую экономику
ВОЗ оценила риск распространения вируса Nipah за пределами Индии
Индия передаст Кыргызстану линейный ускоритель
Оснований для паники нет. Минздрав Кыргызстана о вирусе Nipah
Новая пандемия? В Индии зафиксирована вспышка смертельного вируса Nipah
Самосуд на трассе в Индии: ДТП после попытки «защитить» коров
Индию пригласили участвовать во Всемирных Дельфийских играх в Кыргызстане
Популярные новости
Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД&nbsp;&mdash; генерал-полковником Глава ГКНБ стал генерал-лейтенантом, министр ВД — генерал-полковником
С&nbsp;мая 2026 года в&nbsp;Кыргызстане тариф на&nbsp;электроэнергию повысится на&nbsp;27&nbsp;тыйынов С мая 2026 года в Кыргызстане тариф на электроэнергию повысится на 27 тыйынов
После Сулайманова в&nbsp;Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц После Сулайманова в Сети новое аудио: обвинения против влиятельных лиц
Депутат: КР&nbsp;не&nbsp;надо было выходить из&nbsp;членства в&nbsp;Фонде по&nbsp;спасению Арала Депутат: КР не надо было выходить из членства в Фонде по спасению Арала
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; продлил акцию по&nbsp;оплате долгов по&nbsp;&laquo;умным&raquo; счетчикам «Газпром Кыргызстан» продлил акцию по оплате долгов по «умным» счетчикам
&laquo;Айыл Банк&raquo; усилил кибербезопасность и&nbsp;внедрил новые механизмы защиты от&nbsp;фишинга «Айыл Банк» усилил кибербезопасность и внедрил новые механизмы защиты от фишинга
Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от&nbsp;17&nbsp;процентов годовых для юрлиц и&nbsp;ИП Ставки снижены! Бизнес-кредит O!Bank от 17 процентов годовых для юрлиц и ИП
Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в&nbsp;Москве Креативные агентства Кыргызстана покорили фестиваль bema! в Москве
26 февраля, четверг
13:22
Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интерес к Центральной Азие Шелковый путь 2.0. Британия проявляет повышенный интере...
13:20
Воспитанники центра «Акниет» не жаловались на сотрудников в мэрию Бишкека
13:14
Амантур Турсуниязов возглавил Кыргызскую геологическую службу
13:09
В 2025 году 136 тысяч 568 детей получили выплату «балага сүйүнчү»
13:08
Моди первым из мировых лидеров преодолел отметку 100 миллионов подписчиков