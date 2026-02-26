Моди первым из мировых лидеров преодолел отметку 100 миллионов подписчиков

Премьер-министр Индии Нарендра Моди стал первым из мировых лидеров, преодолевших отметку 100 миллионов подписчиков в социальных сетях. Об этом пишет Times of India.

Фото из архива. Премьер Индии Нарендра Моди стал первым из мировых лидеров, преодолевших отметку 100 миллионов подписчиков в соцсетях

Нарендра Моди создал аккаунт в соцсети в 2014 году. Сейчас он более чем в два раза опережает других мировых политиков по числу подписчиков: у президента США Дональда Трампа их 43,2 миллиона, у лидера Индонезии Прабово Субианто — 15 миллионов, у главы Бразилии — 14,4 миллиона, у президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — 11,6 миллиона.

Внутри Индии премьер также опережает политиков по числу подписанных на него пользователей: главный министр штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатх имеет 16,1 миллиона подписчиков, лидер оппозиции Рахул Ганди — около 12,6 миллиона.