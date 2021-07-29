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Общество

Проблемы с поливом. Распределяют всю имеющуюся воду, заверяют чиновники

«Мы будем делать все возможное и доводить воду, которая у нас есть, до сельхозпроизводителей», — сообщил 24.kg директор Госагентства водных ресурсов при Министерстве сельского хозяйства Алмазбек Сокеев.

По его словам, на сегодня угрозы нет. «Проблемы отсутствия воды не будет. Будем регулировать, работаем и днем и ночью. Но и 100-процентную обеспеченность мы тоже не можем гарантировать в этом году. По всей Средней Азии проблемы. Мы должны подавать воду всем равномерно. Проблемы в основном в хвостовой части. Там есть внутреннее распределение. Доводим воду до айыл окмоту, ассоциаций водопользователей (АВП), а внутри они распределяют уже сами», — пояснил Алмазбек Сокеев.

Напомним, два дня назад сельхозпроизводители Сокулукского района Чуйской области снова возмущались нехваткой поливной воды. Уровень воды в Ат-башинском канале резко сократился. Чиновников просили помочь с решением проблемы. Сегодня фермеры Чуйской области вновь вышли на митинг из-за отсутствия воды для полива.

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«С начала вегетации обеспеченность Чуйской области поливной водой с горных источников составляла 50-60 процентов, а в некоторых регионах и того меньше. Ортотокойское водохранилище спускаем по максимуму в этом году, давали воду фермерам. Но земель много, а воды мало. Плюс изменились культуры, стало больше технических. Очень много овощей, клубники, малины, которые требуют много воды, в три-четыре раза больше нормы. А находятся они в основном в конце каналов, приходилось гнать воду через всю область. Хозяйства раздроблены. Проблема и в фильтрации, каналы земляные. В июле водность в реках увеличилась, ситуация по горным источникам сейчас хорошая», — отметил Алмазбек Сокеев.

«Будем решать проблему, магистральные каналы нужно облицевать, новые методы полива внедрять. Работаем над проектом обводного Чуйского канала, над проектами водохранилищ. Есть несколько лет до следующего цикла маловодности. Нужно использовать это время по максимуму. Чем правительство сейчас и занимается», — резюмировал директор Госагентства водных ресурсов.

Из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202526/
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