Нехватка воды. ФАО отметила опыт Кыргызстана по созданию искусственных ледников

Генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Цюй Дунъюй встревожен критическим сокращением мировых запасов воды из-за таяния ледников. Он написал статью и отметил опыт Кыргызстана по созданию искусственных ледников в Баткене как эффективный метод адаптации.

Отмечается, что исчезновение ледниковых покровов угрожает продовольственной безопасности 2 миллиардов человек, которые зависят от стока рек Инд, Нил, Ганг и Колорадо.

В краткосрочной перспективе быстрое таяние ледников провоцирует паводки, наводнения и оползни, однако в долгосрочном периоде источники воды могут просто исчезнуть, говорится в статье.

Горные районы, занимающие четверть суши, нагреваются быстрее средних мировых темпов. Это делает 1,2 миллиарда их жителей уязвимыми к сезонному дефициту влаги для полива культур, что в итоге может привести к остановке производства продуктов питания и массовому перемещению населения, пишет Цюй Дунъюй.

В статье упоминается проект в Баткенской области Кыргызстана, где при помощи ФАО строят искусственные ледники. Эти конструкции создают путем распыления горной воды зимой, после чего они постепенно тают в летние месяцы. В Баткене инициатива позволила сохранить более 1,5 миллиона кубометров льда. Это достаточно для орошения до 1 тысячи 750 гектаров земель.

ФАО призывает правительства стран мира укреплять трансграничное сотрудничество и системы раннего предупреждения. Поскольку реки с ледниковым питанием часто пересекают границы нескольких стран, распределение ресурсов требует согласованных стратегий.

«Вода — это ценнейший ресурс, наличие которого зависит от сохранения ледников. Игнорирование их быстрого таяния чревато утратой глобальной продовольственной и водной безопасности», — подчеркнул глава ФАО.