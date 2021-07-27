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Общество

Нехватка поливной воды. Крестьяне ждут помощи от Садыра Жапарова

Сельхозпроизводители в Чуйской области ждут помощи от президента Кыргызстана Садыра Жапарова в решении вопроса поливной воды.

Крестьяне собрались сегодня возле Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке. «Приехало руководство Госагентства водных ресурсов. Мы сделали обращение к президенту. Надеемся, он повлияет на ситуацию», — сообщил 24.kg один из собравшихся Гасан Исаев.

«После вчерашнего обращения к акиму района вода в Ат-Башинском канале начала понемногу прибавляться. Но этого объема хватит только на один айыльный округ, а у нас их три. Воды очень мало», — добавил он.

Из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/202208/
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