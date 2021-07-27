Нехватка поливной воды. Крестьяне ждут помощи от Садыра Жапарова

Сельхозпроизводители в Чуйской области ждут помощи от президента Кыргызстана Садыра Жапарова в решении вопроса поливной воды.

Крестьяне собрались сегодня возле Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке. «Приехало руководство Госагентства водных ресурсов. Мы сделали обращение к президенту. Надеемся, он повлияет на ситуацию», — сообщил 24.kg один из собравшихся Гасан Исаев.

«После вчерашнего обращения к акиму района вода в Ат-Башинском канале начала понемногу прибавляться. Но этого объема хватит только на один айыльный округ, а у нас их три. Воды очень мало», — добавил он.