10:48, 27 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Нехватка поливной воды. Крестьяне ждут помощи от Садыра Жапарова
10:48, 27 июля 2021, Бишкек - 24.kg, Анастасия БЕНГАРД
Сельхозпроизводители в Чуйской области ждут помощи от президента Кыргызстана Садыра Жапарова в решении вопроса поливной воды.
Крестьяне собрались сегодня возле Ат-Башинского канала в Джаны-Джерском айыльном аймаке. «Приехало руководство Госагентства водных ресурсов. Мы сделали обращение к президенту. Надеемся, он повлияет на ситуацию», — сообщил 24.kg один из собравшихся Гасан Исаев.
«После вчерашнего обращения к акиму района вода в Ат-Башинском канале начала понемногу прибавляться. Но этого объема хватит только на один айыльный округ, а у нас их три. Воды очень мало», — добавил он.
Из-за маловодья и засухи сельхозпроизводители столкнулись с серьезными проблемами. По словам чиновников из Минсельхоза, в этом году ожидается сокращение до 25 процентов урожая по всем видам культур.