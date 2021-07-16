COVID-19. В Минздраве ожидают спад заболеваемости в Кыргызстане к концу июля

В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом пойдет на снижение к концу июля. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, это научный прогноз. «Мы работаем, профилактические мероприятия проводим. Началась активная вакцинация населения», — сказал глава Минздрава.

Ранее он рекомендовал всем пройти вакцинацию от COVID-19. «Мы ожидаем, что вакцинация поможет нам преодолеть ковид-кризис, переместить все регионы страны в зеленую зону, безопасную, свободную от коронавируса, и вернуться в нашу привычную нормальную жизнь без каких-либо опасений. Каждый гражданин должен проявить ответственность перед своим окружением», — говорил Алымкадыр Бейшеналиев.

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Отметим, что Кыргызстан переживает третью волну коронавируса и внебольничной пневмонии. В сутки регистрируется более 1 тысячи новых случаев, большая часть которых в Бишкеке.

Ранее группа эпидемиологов заявляла, что из трех вариантов развития эпидситуации Кыргызстан снова пошел по пессимистическому сценарию.