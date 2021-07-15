Чрезвычайный и Полномочный Посол Турции в Кыргызстане Ахмет Садык Доган рассказал, чем опасен Орхан Инанды для Кыргызстана.

Он повторил версию официальной Анкары о деятельности Орхана Инанды, которая была предоставлена государственным телеканалом Турции TRT Haber.

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По словам дипломата, Орхан Инанды с 2001 года до сегодняшнего дня действовал как руководитель FETO в Кыргызстане. С 2017 года по поручению лидера организации FETO Фетхуллаха Гюлена стал главой этой организации в Центральной Азии. В нее входили Кыргызстан, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, Таджикистан и Узбекистан.

Ахмет Садык Доган сказал, что во время своего пребывания в Кыргызстане Орхан Инанды часто бывал в штаб-квартире главаря FETO Гюлена в Пенсильвании (США). В последний раз он был там в марте 2021 года и получал поручения от Гюлена. Его имя связано с такими высшими руководителями данной организации, как Мустафа Озжан, Нажи Тосун и Барбарос Кожакурт.

По его словам, Орхан Инанды также является пользователем BYLOCK — секретной коммуникационной программы FETO. Он заботился о том, чтобы беглые элементы террористической организации, бежавшие из Турции, оставались в Кыргызстане на какое-то время и незаконно получали кыргызские паспорта. Таким образом, 25 высокопоставленных членов организации, включая Мустафу Озжана и бывшего председателя правления банка «Азия» Али Челика, получили эти документы.

Ахмет Садык Доган отметил, что в период с 1985 по 1995 год Орхан Инанды работал в секретных домах организации FETO.

«Понимаете, насколько он опасен? Для Кыргызстана Орхан Инанды больше не представляет опасности. Фильм закончен», — сказал Ахмет Садык Доган.

«Образовательные учреждения служат для легитимизации террористической организации в глазах простых людей. Учебные заведения и созданные ими коммерческие компании, такие как канцелярия НТ (NT Kitap Kırtasiye) или торговый центр «Вефа», предоставляют финансирование организации. Люди этого не знают, и у них нет возможности узнать. Террористическая организация FETO стремится вовлекать новых членов через созданные ими структуры», — сказал Ахмет Садык Доган.

Турецкий посол отметил, что подобные организации стремятся влиять на политику той страны, в которой находятся.

«С виду Орхан Инанды учитель, президент МОУ «Сапат». Внутри — плохой человек. Для нас он член террористической организации», — заключил Ахмет Садык Доган.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021-го. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД КР вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.

ГУВД Бишкека сообщило, что у директора МОУ «Сапат» Орхана Инанды имеется двойное гражданство.

Решением суда Анкары его заключили под стражу.