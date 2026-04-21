Власть

В ЖК интересуются, насколько эффективной будет деятельность выездных послов

В парламенте интересуются, насколько эффективной будет деятельность выездных послов. Об этом заявлено сегодня на заседании комитета по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша при обсуждении законопроектов о госпротоколе и дипломатической службе.

Ряд депутатов отметил, что законопроектами предлагается ввести институт Чрезвычайного и Полномочного Посла КР с нахождением в республике — так называемого выездного посла.

Нардеп Гулшаркан Култаева уточнила у замминистра иностранных дел Алмаза Имангазиева, насколько эффективна будет деятельность выездных послов, если физически они будут работать в Кыргызстане, а в странах, куда они делегированы, могут возникнуть неотложные вопросы для решения. Она спросила у представителя МИД, не скажется ли это негативно на работе министерства.

Алмаз Имангазиев ответил, что не скажется. «Мы изучили мировой опыт, и во многих странах этот институт показал свою эффективность. Первым шагом мы опробируем его с государствами Скандинавии и посмотрим, как он покажет себя», — добавил он.

Депутат Жылдыз Таалайбек кызы тоже поставила вопрос об эффективности данного нововведения.
