В Кыргызстане вводят должностной ранг «выездного посла»

В Кыргызстане вводят должностной ранг «выездного посла». Кабмин внес на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О дипломатической службе».

Целью документа является совершенствование правового регулирования в сфере дипломатической службы для повышения эффективности ее функционирования, укрепления институционального потенциала и обеспечения соответствия современным требованиям внешнеполитической деятельности государства.

Так, одним из пунктов предлагается ввести институт Чрезвычайного и Полномочного Посла КР с нахождением в республике — так называемого выездного посла.

Это будет должностное лицо КР с постоянным местом нахождения в Кыргызской Республике, имеющее соответствующие полномочия представлять страну в отношениях с одним или несколькими иностранными государствами и международными организациями.

Отмечается, что данная практика распространена в Норвегии, Швеции, Австрии, Сингапуре. Институт выездных послов в перспективе может позитивно повлиять на развитие сотрудничества КР с более широким кругом стран, с которыми Кыргызстан установил дипломатические отношения (без образования отдельного загранучреждения), централизует вопросы принятия существенных для дипломатической службы решений.

Выездные послы будут иметь возможность оперативно поднимать и решать вопросы по сотрудничеству с указанными государствами во взаимодействии с министерствами, ведомствами и органами местного самоуправления КР. Следовательно, такой формат сотрудничества, безусловно, поспособствует активизации дипломатических отношений между Кыргызстаном и другими странами (где не имеются загранучреждения республики).

«На данном этапе рассматривается вопрос введения выездных послов, аккредитованных в Норвегии, Швеции и Финляндии, с нахождением в Кыргызской Республике, с учетом имеющейся практики в данных странах. Концепцией учреждения института выездных послов в КР рассматривается в том числе экономия бюджетных средств без необходимости учреждения и содержания дипломатических представительств и соответствующего штата.

При этом внедрение данного института также позволит обеспечить применение принципа взаимности во взаимоотношениях с иностранными государствами в случаях назначения ими в КР аналогичных выездных послов с нахождением в своем государстве», — отмечается в законопроекте.

Порядок организации деятельности, статус и другие вопросы, касающиеся Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана с нахождением в республике, предлагается определить отдельным решением президента.
