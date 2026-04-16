В Кыргызстане вводят должностной ранг «выездного посла». Кабмин внес на рассмотрение Жогорку Кенеша проект закона «О дипломатической службе».
Целью документа является совершенствование правового регулирования в сфере дипломатической службы для повышения эффективности ее функционирования, укрепления институционального потенциала и обеспечения соответствия современным требованиям внешнеполитической деятельности государства.
Это будет должностное лицо КР с постоянным местом нахождения в Кыргызской Республике, имеющее соответствующие полномочия представлять страну в отношениях с одним или несколькими иностранными государствами и международными организациями.
Отмечается, что данная практика распространена в Норвегии, Швеции, Австрии, Сингапуре. Институт выездных послов в перспективе может позитивно повлиять на развитие сотрудничества КР с более широким кругом стран, с которыми Кыргызстан установил дипломатические отношения (без образования отдельного загранучреждения), централизует вопросы принятия существенных для дипломатической службы решений.
«На данном этапе рассматривается вопрос введения выездных послов, аккредитованных в Норвегии, Швеции и Финляндии, с нахождением в Кыргызской Республике, с учетом имеющейся практики в данных странах. Концепцией учреждения института выездных послов в КР рассматривается в том числе экономия бюджетных средств без необходимости учреждения и содержания дипломатических представительств и соответствующего штата.
При этом внедрение данного института также позволит обеспечить применение принципа взаимности во взаимоотношениях с иностранными государствами в случаях назначения ими в КР аналогичных выездных послов с нахождением в своем государстве», — отмечается в законопроекте.
Порядок организации деятельности, статус и другие вопросы, касающиеся Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана с нахождением в республике, предлагается определить отдельным решением президента.