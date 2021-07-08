Повторные выборы. Из кого нам формировать городские кенеши 11 июля

11 июля в трех городах Кыргызстана — Бишкеке, Оше и Токмаке пройдут повторные выборы депутатов городских кенешей. Результаты предыдущего голосования ЦИК пришлось отменить из-за многочисленных нарушений.

Анализ дата-отдела 24.kg показал, что серьезно меняться партии, участвующие в нынешней гонке, не собираются.

Все для солидных мужчин

Весной в выборах депутатов горкенешей в Бишкеке, Оше и Токмаке участвовали 2,8 тысячи человек. Получается, что конкурс составлял 23 человека на один мандат. Но за три месяца пыл партий угас. Число кандидатов уменьшилось на 526 человек.

На июльских выборах конкурс на мандат составляет 19 человек на место.

Традиционно самая острая борьба развернется в Бишкеке, где за один мандат будут бороться 28 человек. Меньше всего — в Токмаке, при этом здесь число кандидатов по сравнению с апрельской кампанией выросло.

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Однако анализ показывает, что от выборов к выборам портрет типичного кандидата остается неизменным. Традиционно это безработный мужчина-кыргыз в самом расцвете сил.

Причем наличие высшего образования стало чуть ли не обязательным условием участия в гонке. Но есть одно отличие: «вышка» пользуется особым спросом в Бишкеке. В Оше и Токмаке достаточно много кандидатов со средне-специальным или просто средним образованием.

При этом пускать женщин в политику, пусть и региональную, партии не торопятся.

Из 33 партий, участвующих в выборах, списки только двух политобъединений возглавили женщины: Айжан Казакбай кызы в «Жаны-Мезгиле» и Клара Сооронкулова в «Реформе». Обе идут в Бишкекский горкенеш. В остальном же партии стараются просто соблюдать гендерную квоту, которая не позволяет включать в списки более 70 процентов лиц одного пола.

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В Токмаке состав кандидатов в горкенеш оказался самым интернациональным.

Но настораживает тот факт, что от выборов к выборам среди претендентов на мандаты растет число безработных. Конечно, это не всегда люди, которым действительно не на что жить. Чаще всего кандидаты просто скрывают свой источник заработка. Это не позволяет увидеть точную картину, кто планирует вершить судьбы городов.

Кручу-верчу, в кенеш хочу

Кресло депутата местного кенеша настолько притягательно, что, оказавшись в нем однажды, люди уже больше не хотят покидать его. Что в Бишкеке, что в Оше половина действующих городских депутатов вновь собрались на выборы. При том что сколько-нибудь внятно отчитаться о том, что полезного они сделали за предыдущий срок работы, депутаты не считают нужным.

Меньше всего желающих повторно попасть в кенеш в Токмаке. Там баллотируется только четверть действующих депутатов.

Там же самыми постоянными в своих желаниях оказались и партии, участвующие в гонке. В Токмаке от повторных выборов отказалась только партия «Республика». Вместо нее в выборах участвует «Асыл Мурас-Жаштар», куда и ринулись бывшие кандидаты-республиканцы.

В Оше из гонки выбыла треть партий, которая рвалась в местный кенеш в апреле.

Самая парадоксальная ситуация сложилась в Бишкеке. В повторных выборах в БГК отказались участвовать больше половины партий, боровшихся в апреле. В том числе и лидеры гонки — НДПК и «Ак Бата». Отчасти это понятно. Осенью Кыргызстан ждут парламентские выборы. Поэтому многие партии просто решили не распылять силы и сосредоточиться на попадании в Жогорку Кенеш.

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Вакантные места смело занимают новички. Некоторые из партий так или иначе связаны с «Мекеним Кыргызстаном», некоторые придерживаются исламских ценностей. Есть и политобъединения, которые появились на арене из ниоткуда или решили участвовать в последний момент. Смогут ли они действительно стать опорой горожан, пока остается неясным. Ведь программы партий тоже не несут в себе хоть сколько-нибудь полезную информацию.

Как завлечь избирателя

Перед партиями сейчас стоит сложнейшая задача. Мало обратить на себя внимание избирателя. Для начала его надо уговорить просто прийти на участок для голосования. Пандемия, общая усталость от выборов и недоверие к итогам может привести к тому, что горожане предпочтут берег Иссык-Куля территориальным избирательным комиссиям.

Эксперты ожидают на повторных выборах катастрофически низкую явку избирателей.

Партии все это прекрасно знают, но менять методы работы не собираются. В ход идет подкуп голосов избирателей, давление и административный ресурс. Отличительной чертой местных выборов стало то, что какие-то нарушения нельзя отнести к какой-то отдельной партии. Практически каждое политобъединение за время кампании оппоненты обвинили в нарушении правил агитации.

«В том, что 11 июля большинство жителей Бишкека, Оша и Токмака проигнорируют выборы, не сомневается никто. Дело даже не в третьей волне коронавируса, а в общей усталости и разочаровании от самого процесса и серых, блеклых, корыстных кандидатов», — уверен политолог Шерадил Бактыгулов.