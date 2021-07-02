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Общество
Сюжет: Выборы - 2021

Повторные выборы в Ошский кенеш: женщин и безработных меньше, чем в Бишкеке

11 июля в южной столице Кыргызстана должны состояться повторные выборы депутатов местного кенеша. На вакантные мандаты на этот раз претендует 691 кандидат от девяти политических партий.

Дата-отдел 24.kg изучил списки, чтобы понять, кто же рвется в депутаты Ошского горкенеша. А заодно и сравнил с картиной, которая складывается в Бишкеке.

Бизнесмен или безработный

Анализ показывает, что выводов из весенних выборов партии не сделали. В кенеши по-прежнему стараются попасть люди, которые официально нигде не работают. Не у всех из них, конечно, отсутствует источник заработка. Некоторые его скрывают.

Такое рвение вызывает как минимум удивление. Депутаты местных кенешей в отличие от Жогорку Кенеша не получают зарплату. Поэтому, даже получив мандат, придется все-таки устроиться на работу.

На повторных выборах в Оше число безработных кандидатов выросло на 9 процентов, или на 60 человек.

При том что общее число претендующих на мандаты в южной столице сократилось на 10 человек. На сегодня нет постоянного места работы ровно у половины кандидатов. В Бишкеке цифра чуть выше — 55 процентов желающих получить мандаты.

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Больше всех таких безработных кандидатов в списке партии «Нур» — 67 из 68 человек. Меньше всего у «Ата Журт Кыргызстана» — 15 процентов списка.

Работающие же кандидаты в основном либо бизнесмены, либо работают в частных компаниях. В Оше в списках кандидатов много бюджетников — сотрудников сферы образования и медицины.

Женщинам дорогу не дают

Напомним, что на местных выборах действует только одно условие — так называемая гендерная квота. В списках должно быть не более 70 процентов представителей одного пола. Партии это требование соблюдают, но не больше.

На сегодня 36 процентов кандидатов в Ошский горкенеш — женщины. Это меньше, чем в Бишкеке, где их 39 процентов.

Ни одна из партий, как и в апреле, не поставила женщину во главу своего списка.

Отметим, что и на прошлых выборах соотношение женщин и мужчин среди кандидатов в кенеш южной столицы было таким же. Но есть и партии, которые увеличили число женщин в списках.

Больше всего кандидаток у «Улуу Журта» — 56 процентов. Эта партия единственная, где женщин в списках больше, чем мужчин.

Меньше всего женщин в списке партии «Келечек-Журт» — только 24 процента. На прошлых выборах меньше всего кандидаток было у «Республики» и «Ишенима».

Дорогу аксакалам

Политики любят говорить о том, что нужно давать дорогу молодым. Но в реальности все выглядит в точности наоборот. Что на парламентских, что на местных выборах — ставка на опытных кандидатов.

Тем более что в местной избирательной кампании нет каких-либо квот для молодежи.

Главное, чтобы кандидаты были не моложе 21 года на момент выборов.

Таких кандидатов в Ошский городской кенеш только двое. Они баллотируются от партий «Биздин Кыргызстан» и «Бутун Кыргызстан». В отличие от апрельских выборов на этих средний возраст кандидатов оказался немного выше — 39 лет.

При этом в южной столице в отличие от Бишкека нет совсем уж молодежных партий. В каждом политобъединении средний возраст кандидатов — выше 35 лет.

Баллотируются в Ошский кенеш и два аксакала, которым по 74 года.

Это Махмуд Абдувалиев из «Улуттар биримдиги» и Усманжан Розиев из «Нура». Интересно, что в этих же партиях и самый высокий средний возраст кандидатов — 44 и 45 лет соответственно.

В депутаты с корочкой

Число кандидатов с высшим образованием в городской кенеш Оша немного меньше, чем в Бишкеке — 78 процентов против 82.

Больше всего кандидатов с корочками в списке «Келечек-Будущее» — 94 процента.

Далее идут «Ата Журт Кыргызстан» с 93 процентами и «Биздин Кыргызстан» с 86 процентами. Партия «Нур» лидирует по числу кандидатов со средним образованием (в том числе профессиональным и специальным) — 68 процентов.

Конкурс ниже, чем в Бишкеке

В Ошском городском кенеше так же, как и в столице, 45 депутатов. На повторных выборах за вакантные места борется 691 кандидат.

Это значит, что конкурс составляет 15 человек на одно место.

Таким же, к слову, он был и во время весенних выборов. В Бишкеке же на один мандат претендуют сразу 28 человек. Но в столице страны число желающих получить мандаты было высоким и на апрельских выборах.

Более 80 процентов кандидатов в Ошский кенеш — кыргызы. На втором месте узбеки — 18 процентов. В Бишкеке на этой позиции — русские. Интересно, что среди баллотирующихся партий нет ни одной с моноэтничным составом. Но больше всего кандидатов-кыргызов в «Улуу журте» и «Бутун Кыргызстане» — 96 и 94 процента соответственно.

Подсчеты показывают, что даже на местных выборах к власти не пускают женщин и молодежь. Получить мандаты хотят в основном зрелые кыргызские мужчины. Такая же картина, напомним, была и на выборах в Жогорку Кенеш.

После отмены результатов голосования на апрельских выборах практически все партии не стали менять своих стратегий. Есть только единичные случаи, когда в списках оказалось больше женщин. Но в целом партии пойдут под теми же знаменами и с теми же исходными данными, что и три месяца назад.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/199537/
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