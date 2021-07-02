Дело «Кумтора». Жанара Акаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру

Депутата парламента Жанара Акаева вызвали на допрос в Военную прокуратуру. Об этом журналистам рассказал его коллега Рыскелди Момбеков.

Накануне его тоже допросили. Момбеков отметил, что его вызывали не по делу «Кумтора», а по Водному кодексу, принятому в 2017 году. Ранее по этому же поводу был допрошен лидер партии «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Повестка пришла Жанару Акаеву. Он отправится на допрос сегодня в 15.00.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.