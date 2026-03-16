Общество

Мэр города Ош ввел новый порядок для междугородних такси

Мэр города Оша Жанарбек Акаев 16 марта ознакомился с новой парковкой для автомобилей на улице Монуева в муниципальном территориальном управлении «Курманжан Датка». Об этом сообщили в муниципалитете южной столицы.

По итогам выезда глава города принял решение использовать новую парковочную площадку для автомобилей, осуществляющих междугородние перевозки в Узгенский, Кара-Кулджинский, Алайский и Чон-Алайский районы.

Отмечается, что такое решение принято для упорядочения дорожного движения в городе и регулирования работы такси, выполняющих межрегиональные рейсы. Соответствующим службам поручено провести необходимые организационные мероприятия.

Кроме того, мэр поручил в кратчайшие сроки запустить современный шлагбаум, установленный на парковке у Ошской межобластной объединенной клинической больницы, чтобы навести порядок с парковкой и повысить безопасность на территории медицинского учреждения.

Также Жанарбек Акаев дал поручение благоустроить берег канала Увам, протекающего через территорию больницы, и организовать там сквер для отдыха горожан.

По словам мэра, такие меры направлены на снижение транспортного хаоса в городе и создание более удобных условий для жителей и водителей.
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Женское предпринимательство в Узбекистане: данные Octobank
Beeline представляет новый тариф «Укмуш АI» с безлимитным трафиком на ИИ
Связисты Кыргызстана поздравляют Салавата Искакова с 85-летием
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финграмотности в регионах
