11:02
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Жанар Акаев хочет создавать промышленные зоны на пригородных территориях Оша

Жанар Акаев хочет создавать промышленные зоны на пригородных территориях Оша.

По данным пресс-службы мэрии города, он вместе с руководителями соответствующих учреждений и предприятий посетил участки, пригодные для создания промышленных зон в будущем.

По словам Жанара Акаева, строительство новых промышленных зон на выделенных территориях внесет значительный вклад в экономический рост южной столицы, а также создаст благоприятные условия для предпринимателей и обеспечит местных жителей постоянными рабочими местами.

«Стоит отметить, что для развития города и увеличения количества промышленных предприятий в будущем планируется открытие на окраинах специальных зон в зависимости от вида производства. Планируется создание зоны сельскохозяйственного производства для села Озгур, зоны пищевой промышленности для Джапалака, зоны тяжелой промышленности для Алымбек-Даткаского муниципального района и зоны легкой промышленности для Жибек Жолуского муниципального района», — говорится в сообщении.

Соответствующим службам поручено разработать детальные планы создания будущих промышленных зон на выделенных территориях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366057/
просмотров: 239
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан перенимает опыт Китая по внедрению промышленных технологий
В 2026 году в Кыргызстане планируют открыть 113 промышленных предприятий
Мэр Оша Жанарбек Акаев объявил курс на «зеленый город»
В парке Оша снесли торговые павильоны: владельцы пожаловались Жанару Акаеву
Будет ли новый мэр города Ош сносить постройки? Ответ Жанарбека Акаева
Жанарбек Акаев пообещал завершить начатые в Оше проекты
Жанар Акаев: Ош мне не чужой. Я обязан оправдать доверие
Кыргызстан планирует удвоить объем промышленного производства к 2030 году
В парламенте просят повысить размер пособий гражданам
Трем депутатам Жогорку Кенеша запретили въезд на территорию России
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 16 марта
10:52
В Орто-Токойское водохранилище выпущено 1,2 миллиона мальков рыбы сиг-лудога
10:51
Неделя здорового питания в школах пройдет в Кыргызстане
10:45
МИД уточнил данные о пострадавших кыргызстанцах в ДТП в Новой Москве
10:40
«Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах