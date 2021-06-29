Вымогательство $250 тысяч. Василий Дашков передавал деньги в помощь штабу

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

На процессе допросили Улана Джураева. Он рассказал, что познакомился с Мелисом Аспековым в октябре 2020-го.

«Затем Аспеков стал работать координатором в Чуйском областном предвыборном штабе. Василий Дашков (бывший директор «Кыргыз темир жолу») попросил меня передать некий пакет Мелису Аспекову. Он говорил, что это помощь штабу. Что находилось внутри, я не знал, только в четвертый раз понял, что там деньги, но их не считал. Меня это возмущало, я просил, чтобы они сами передавали», — рассказал он.

Улан Джураев также отметил, что не просил у Василия Дашкова $250 тысяч. Последний сам просил передать эти деньги Мелису Аспекову.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.