Представлялся сотрудником МВД и вымогал деньги: подозреваемый задержан

Кыргызстанец представлялся сотрудником милиции и предлагал за деньги решить вопрос об уголовном деле. Его задержали, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, ссылаясь на якобы имеющиеся связи с руководством МВД и, войдя в доверие к гражданину Ж.А.Ж., подозреваемый завладел $500.

В отношении Ж.А.Ж. УВД Свердловского района ранее возбудило уголовное дело.









18 февраля в рамках уголовного дела по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР в Бишкеке при получении 45 тысяч сомов Ч.Р.Ж. задержали.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных причастных лиц.