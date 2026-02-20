18:22
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.14
Происшествия

Представлялся сотрудником МВД и вымогал деньги: подозреваемый задержан

Кыргызстанец представлялся сотрудником милиции и предлагал за деньги решить вопрос об уголовном деле. Его задержали, сообщил пресс-центр ГКНБ.

Как отмечается, ссылаясь на якобы имеющиеся связи с руководством МВД и, войдя в доверие к гражданину Ж.А.Ж., подозреваемый завладел $500.

В отношении Ж.А.Ж. УВД Свердловского района ранее возбудило уголовное дело.

После подозреваемый угрожал Ж.А.Ж., заявляя, что следствие в ближайшее время намерено избрать в отношении него меру пресечения, связанную с лишением свободы. Он утверждал, что способен повлиять на позицию следствия и урегулировать данный вопрос, в связи с чем требовал дополнительно $2 тысячи за его решение.

18 февраля в рамках уголовного дела по статье 343 «Вымогательство взятки» УК КР в Бишкеке при получении 45 тысяч сомов Ч.Р.Ж. задержали.

Он водворен в изолятор временного содержания ГКНБ.

В настоящее время продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению иных причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362945/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке лжемилиционеры занимались грабежами и вымогательством денег
В Оше задержан лжесотрудник милиции: вымогал деньги у владельца салона
ГКНБ задержал участников «спортобщака» — вымогали деньги с водителей фур
Шантаж на 5 миллионов: в Бишкеке задержана подозреваемая в вымогательстве
В городе Ош задержан вооруженный вымогатель, охотившийся за школьниками
В Баткенской области задержаны подозреваемые в вымогательстве
ГКНБ задержал сотрудницу РЭС по подозрению в вымогательстве взятки
Зампрокурора в Таласе поймали с поличным при получении 140 тысяч сомов
По делу о вымогательстве 7 миллионов сомов задержаны три человека
В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве
Популярные новости
Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с&nbsp;бывшим руководством столичного управления Задержан сотрудник ГКНБ, связанный с бывшим руководством столичного управления
Из&nbsp;чатов&nbsp;&mdash; к&nbsp;взрывчатке: подростки готовили теракт в&nbsp;Кыргызстане Из чатов — к взрывчатке: подростки готовили теракт в Кыргызстане
Вице-президента КФС не&nbsp;выпустили за&nbsp;границу, соратник генерала Ташиева задержан Вице-президента КФС не выпустили за границу, соратник генерала Ташиева задержан
Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по&nbsp;Бишкеку по&nbsp;прозвищу Вазелин Задержан приближенный экс-главы УГКНБ по Бишкеку по прозвищу Вазелин
Бизнес
Партнерство ОАО &laquo;Государственная таможенная инфраструктура&raquo; и&nbsp;госоператора MEGA Партнерство ОАО «Государственная таможенная инфраструктура» и госоператора MEGA
Mastercard и&nbsp;MBANK разыграют поездку на&nbsp;финал Лиги чемпионов УЕФА Mastercard и MBANK разыграют поездку на финал Лиги чемпионов УЕФА
&laquo;Берешен Рамазан&raquo;: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10&nbsp;процентов в&nbsp;Рамазан «Берешен Рамазан»: как клиентам MIslamic получить кешбэк 10 процентов в Рамазан
BAKAI представил учебный кабинет в&nbsp;Бишкекском финансово-экономическом техникуме BAKAI представил учебный кабинет в Бишкекском финансово-экономическом техникуме
20 февраля, пятница
18:21
США запретили въезд гражданам Узбекистана: способствовали нелегальной миграции США запретили въезд гражданам Узбекистана: способствова...
18:12
Представлялся сотрудником МВД и вымогал деньги: подозреваемый задержан
18:01
В Кыргызстане фитр-садака можно оплатить по QR-коду
18:00
В Бишкеке на Южной магистрали снесли знак «Стоп-линия»
17:40
Глава ГКНБ: Я тоже не сторонник «маски-шоу»