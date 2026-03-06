08:54
USD 87.44
EUR 101.41
RUB 1.12
В городе Ош задержали оперуполномоченного УВД за вымогательство денег

В Оше задержан оперуполномоченный отделения милиции «Сулайман-Тоо». Он подозревается в вымогательстве денег. Операция проведена сотрудниками ГКНБ совместно со службой внутренних расследований МВД, сообщает пресс-центр ведомства.

Фото пресс-центра ГКНБ

По его данным, оперуполномоченный А.М., злоупотребляя должностным положением, вымогал $200 у гражданина Х.А. за положительное решение вопроса при рассмотрении материалов доследственной проверки.

Старший лейтенант милиции пойман с поличным при получении денег. Он водворен в СИЗО ГКНБ.
