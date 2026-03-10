В Ошской области староста села задержан при вымогательстве 60 тысяч сомов

В Алайском районе Ошской области милиция задержала старосту села по подозрению в вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе областного УВД.

По данным следствия, заявитель сообщил, что сельский староста Т.К. требовал у него 65 тысяч сомов, создавая препятствия в использовании сенокосного участка площадью 1 гектар.

9 марта сотрудники Алайского РОВД задержали подозреваемого с поличным при получении части суммы в размере 60 тысяч сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вымогательство» Уголовного кодекса. Мужчина водворен в изолятор временного содержания, следствие продолжается.