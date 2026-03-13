12:05
Происшествия

Бывшего военного судью задержали в КР по делу о вымогательстве $32 тысяч

В Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали адвоката А.К.А., ранее занимавшего должность военного судьи, по подозрению в систематическом вымогательстве денежных средств. Об этом сообщили в спецслужбах.

По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи и свой статус, организовал схему вымогательства денег за содействие в принятии положительных судебных решений по гражданским делам.

Установлено, что на первоначальном этапе он получил от потерпевшей стороны $25 тысяч. Однако впоследствии продолжил требовать еще $7 тысяч, угрожая в случае отказа использовать свои связи для пересмотра судебного решения в пользу оппонентов.

В ходе оперативных мероприятий адвоката поймали с поличным при получении части требуемой суммы — 437,5 тысячи сомов (около $5 тысяч).

По решению суда подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Следствие продолжает устанавливать других возможных участников коррупционной схемы.
