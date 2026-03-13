Бывшего военного судью задержали в КР по делу о вымогательстве $32 тысяч

В Кыргызстане сотрудники ГКНБ задержали адвоката А.К.А., ранее занимавшего должность военного судьи, по подозрению в систематическом вымогательстве денежных средств. Об этом сообщили в спецслужбах.
По данным следствия, подозреваемый, используя личные связи и свой статус, организовал схему вымогательства денег за содействие в принятии положительных судебных решений по гражданским делам.
В ходе оперативных мероприятий адвоката поймали с поличным при получении части требуемой суммы — 437,5 тысячи сомов (около $5 тысяч).
По решению суда подозреваемого водворили в СИЗО ГКНБ на два месяца. Следствие продолжает устанавливать других возможных участников коррупционной схемы.