Дело «Кумтора». В действиях Асылбека Жээнбекова нет состава преступления

Адвокат Давран Касымов сегодня на пресс-конференции в 24.kg заявил, что в действиях его подзащитного, экс-спикера Жогорку Кенеша Асылбека Жээнбекова нет состава преступления.

По его словам, Асылбек Жээнбеков на момент заключений соглашений по «Кумтору», нанесших ущерб Кыргызстану, был торага, то есть модератором заседаний парламента и никакого отношения к проработке этих документов он не имел и иметь не мог.

Юрист добавил, что не было оснований задерживать Асылбека Жээнбекова и это является нарушением Конституции и его прав как депутата и гражданина.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В июне бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров и Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что эти аресты политически мотивированы.

Ранее Первомайский районный суд Бишкека освободил из-под стражи двух бывших депутатов — Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова. Они пошли на сотрудничество со следствием.