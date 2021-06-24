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Общество
Сюжет: COVID-19

«Спутник V», QazVac, Sinopharm, AstraZeneca: будете прививаться? Опрос

В Кыргызстане крайне медленными темпами продолжается вакцинация населения от коронавируса.

Пока в стране был небольшой выбор между российским препаратом «Спутник V» и китайским Vero Cell компании Sinopharm, люди особо не торопились защищать себя от COVID-19.

Теперь выбора вообще нет. «Спутник V» доступен в ограниченном количестве лицам старше 60 лет, имеющим хронические заболевания и медикам. При этом чиновники ранее планировали, что эта вакцина будет платной.

Минздрав регулярно обещает увеличить количество вакцин вот-вот, сегодня-завтра, в ближайшее время.

Чиновники в очередной раз заявили, что ожидается 150 тысяч доз от Sinopharm, 50 тысяч доз QazVac, более 400 тысяч доз AstraZeneca. 

24.kg решило поинтересоваться у своих читателей, будут ли они прививаться и какую вакцину они ждут.

Какую вакцину от COVID-19 вы ждете в Кыргызстане?

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198610/
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