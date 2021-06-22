Вымогательство $250 тысяч. Прокурор просит принудительно привести свидетеля

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

В ходе заседания выяснилось, что в зал заседаний не явились свидетели Улан Джураев, Айдар Турусбеков, Василий и Анатолий Дашковы.

Прокурор объяснила, что номер телефона одного из свидетелей не существует, второй не берет трубку.

Сторона обвинения не стала возражать, поскольку по их мнению, допрос этих свидетелей в полной мере отразит картину.

В итоге суд удовлетворил ходатайство о принудительном приводе и назначил следующее заседание на 29 июня.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.