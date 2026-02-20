14:45
Происшествия

В Бишкеке лжемилиционеры занимались грабежами и вымогательством денег

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками СВР МВД КР выявлена и пресечена противоправная деятельность группы лиц, которые, представляясь сотрудниками органов внутренних дел, осуществляли незаконные действия на территории Бишкека.

Установлено, что указанные лица под предлогом проведения служебных проверок, направленных на выявление фактов организации противоправной деятельности в жилых помещениях, незаконно проникали в квартиры граждан и вымогали денежные средства.

По данному факту Следственной службой МВД КР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 206 (грабеж) УК Кыргызской Республики.

В рамках расследования задержаны: К.Ж., 1995 года рождения; Ж.Э.Ж., 1994 года рождения; С.А.А., 1995 года рождения. Все они ранее являлись сотрудниками частных охранных агентств.

По предварительным данным, указанные лица совершили аналогичные действия по 15 адресам на территории столицы. Ущерб от незаконных действий устанавливается.

Проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению иных возможных эпизодов противоправной деятельности.
