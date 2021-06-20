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Общество

Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты

В Кыргызстане на онлайн-ресурсе по продаже и купле вещей Lalafo каждый день появляются десятки объявлений об обмене одежды, обуви и других вещей на продукты питания.

Проанализировав мобильное приложение, выяснилось, что многие кыргызстанцы готовы обменять обувь, одежду, вязальные спицы и другие бытовые принадлежности на продукты. Подобных объявлений много. В одном из предложений говорится, что отдадут товар желательно за сахар и масло.

Отметим, что цены на продукты в стране только за последние полгода выросли вполовину.

Журналисты 24.kg еженедельно ходят в один и тот же супермаркет и отслеживают цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что по сравнению с октябрем 2020 года стоимость продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 859 сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/198268/
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