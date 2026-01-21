10:46
Экономика

Рост тарифов и цен на продукты. Неутешительные для Кыргызстана итоги 2025 года

В Кыргызстане в 2025 году по сравнению с 2024-м потребительские цены выросли на 9,4 процента. По итогам 11 месяцев инфляция составляла 8,3 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

  • тарифы на услуги для населения — на 11,2 процента;
  • продукты и безалкогольные напитки — на 9,9 процента;
  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 8 процентов;
  • непродовольственные товары — на 7,8 процента.

Что подорожало и подешевело в 2025 году

Лидерство по росту цен в 2025 году осталось за свежими фруктами — 42,6 процента.

Кроме того, заметно подорожали свежая рыба (на 25,1 процента), растительные масла (на 18,4 процента), свежее мясо (на 14,6 процента), в том числе конина (20,6 процента), баранина (на 18,6 процента) и говядина (на 14,1 процента).

Также подорожали сливочное масло (на 8,9 процента), безалкогольные напитки (на 6,5 процента), молочные продукты (на 5,5 процента), хлеб (на 5,3 процента), выпечные изделия (на 5 процентов), мука (на 4,9 процента) и сахар (на 0,3 процента).

Подешевели с начала года куриные яйца (на 3,6 процента) и среднезерный рис (на 3,2 процента).

Декабрьская динамика цен

В декабре по сравнению с ноябрем рост цен и тарифов в целом по республике составил 1 процент.

Подорожали:

  • тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2 процента;

  • продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент;

  • алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,7 процента;

  • непродовольственные товары — на 0,1 процента.

В декабре больше всего подорожали картофель (на 8,6 процента), куриные яйца (на 7,3 процента), разливное молоко (на 7 процентов), свежая рыба (на 4,8 процента), длиннозерный рис (на 3,2 процента), свежие овощи и макаронные изделия (на 2,8 процента) и растительные масла (на 0,9 процента).

Интересно, что по итогам декабря третий месяц подряд Нацстатком не обозначил ни одного продукта, который подешевел бы.

Что дорожало по регионам больше всего

В 2025 году цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост (11,6 процента) зафиксировали в Оше за счет повышения цен на непродовольственные товары (на 12 процентов) и тарифов на услуги, оказываемые населению (13,5 процента).

Продукты и безалкогольные напитки максимально подорожали (на 13,1 процента) в Чуйской области, алкогольные напитки и табачные изделия (14,4 процента) — в Иссык-Кульской.

Потребительские цены и тарифы в декабре 2025-го по сравнению с ноябрем выросли во всех регионах республики. В Джалал-Абадской области существеннее всего — 2,1 процента.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю стоимость минимального набора продуктов снизилась на 1 сом — до 6 тысяч 722 сома.

За неделю в Бишкеке подорожали мясо, рис, помидоры, лук, морковь, капуста, груши, подешевели — хлеб, огурцы, перец, яблоки, сахар, молоко, яйца.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018 года стоимость продуктовой корзины выросла на 3 тысячи 452 сома. С начала 2026 года она подешевела на 1 сом, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го подорожала на 710 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе — ноябре 2025 года (по сравнению с 11 месяцами 2024-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 19,1 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 42 тысячи 954 сома.

Число официально зарегистрированных в Кыргызстане безработных по итогам 2025 года — 38,2 тысячи человек. Это на 24,9 процента меньше, чем в 2024-м.
