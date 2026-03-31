Экономика

Яйца, мясо, масло: как изменились цены в КР и соседних странах

В Кыргызстане зафиксирован умеренный рост цен на отдельные продукты питания. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, проведенного 25 марта 2026 года.

По информации ведомства, в республике подорожали яйца (на 1,6 процента), картофель (на 0,7 процента), баранина и говядина (по 0,5 процента), а также рафинированное подсолнечное масло (на 1 процент). При этом цена на репчатый лук снизилась на 0,5 процента.

В Казахстане рост цен оказался более выраженным. Наиболее заметно подорожала баранина — на 12,5 процента, морковь — на 10,6 процента, макаронные изделия — на 3,5 процента, говядина — на 3,2 процента. Также увеличились цены на молоко, яйца, рис и картофель. Одновременно отмечено снижение цен на лук (на 1,5 процента) и пшеничную муку первого сорта (на 0,8 процента).

В России зафиксирован рост цен по большинству позиций, однако он носит умеренный характер. Морковь подорожала на 2 процента, яйца — на 1,4 процента, говядина — на 0,6 процента, баранина и сахар — на 0,5 процента. Также незначительно выросли цены на подсолнечное масло, макаронные изделия, молоко, муку, сливочное масло и рис.

Справка: мониторинг охватывает основные продовольственные товары, включая хлебобулочные изделия, овощи, фрукты, мясо, молочную продукцию, сахар, яйца и растительное масло.
