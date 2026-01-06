15:19
Экономика

Производство продуктов. Сколько Кыргызстан планирует вложить денег в развитие

В агропромышленном комплексе Кыргызстана в прошлом году запустили 63 объекта. В эксплуатацию ввели торгово-логистические центры, предприятия по переработке зерна, овощей, фруктов, мяса, молока и шерсти, сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Реализация данных проектов создала 2 тысячи 707 новых рабочих мест в регионах и укрепила производственный потенциал страны. Доля пищевой промышленности в общем объеме производства республики по итогам 11 месяцев 2025-го достигла 17,4 процента, отметили в ведомстве.

Ключевые показатели за январь — ноябрь прошлого года:

  • Объем производства продуктов питания составил 94,2 миллиарда сомов.

  • Индекс физического объема зафиксирован на отметке 127,8 процента.

Планы и перспективы

В рамках Программы развития до 2030 года государство нацелено на ввод в строй 385 перерабатывающих предприятий. Это позволит довести уровень переработки сельхозпродукции до 25 процентов. Общий объем инвестиций в это направление превысит 20,96 миллиарда сомов.

В 2026-м планируется запуск 75 новых заводов. Инвестиции в их строительство и оснащение составят 9,1 миллиарда сомов.

