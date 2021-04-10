Дорожает все. За полгода в Кыргызстане выросли цены почти на все продукты

По итогам опроса 48 процентов кыргызстанцев считают низкий уровень прожиточного минимума и высокие цены на продукты одними из главных проблем в стране. Оно и неудивительно. Цены в стране только за последние полгода выросли вполовину.

Жить стало в 1,5 раза дороже

Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что по сравнению с октябрем 2020 года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 859 сомов.

В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 3,5-4,5 тысячи сомов. В 2021-м же она стабильно держится на уровне 4,9-5 тысяч сомов и выше.

Интересно, что за это время снизилась цена только на рис. Он стал на 1 сом дешевле. Сейчас эта крупа стоит 63 сома. А вот гречка подорожала только в этом году, но сразу на 9 сомов.

Кроме того, осталась на прежнем уровне стоимость макарон. Они подорожали весной прошлого года на фоне сообщений о начале пандемии коронавируса в Кыргызстане и локдауна. В марте рост был небольшим — всего на 1-3 сома. Но к концу мая цены на макаронные изделия снова взлетели. Теперь сразу на семь сомов. В итоге за год цены выросли на 8 сомов. Но с тех пор цена на этот продукт остается неизменной.

Когда жизнь не сахар

Больше всего за последние полгода в стране подорожали свежие овощи и фрукты. Явление это вполне ожидаемое. С первыми холодами цены на эти продукты растут. Сильнее всего подорожал перец. Цена на него за последние шесть месяцев выросла в пять раз.

Но и остальные продукты, которые традиционно держатся примерно на одном ценовом уровне весь год, тоже стали дорожать. Например, картофель в октябре 2020 года стоил 19 сомов, а сейчас цена на него составляет 35 сомов. А десяток яиц можно купить не дешевле 95 сомов, хотя совсем недавно продукт того же качества стоил 66 сомов.

Больнее всего по кошелькам кыргызстанцев ударило подорожание мяса, сахара и растительного масла. Цены на говядину взлетели еще в августе-сентябре прошлого года. Тогда правительство даже вводило запрет на вывоз живого скота. Правда, анализ показывает, что существенно ситуацию это не изменило. За последние полгода мясо стало дороже еще на 104 сома.

Цены на сахар и растительное масло также только растут. Сахар за последние шесть месяцев подорожал на 9 сомов. И это в супермаркете, который подписал соглашение с поставщиками и держит цену на низком уровне. На базарах же стоимость продукта гораздо выше. По данным Нацстаткома, в марте 2021-го сахар в среднем по республике стоил 64,36 сома.

С начала года сахар подорожал на 10,14 сома, или на 19 процентов.

В марте цены на сахар выросли еще на 4,34 сома (или на 7,2 процента). И это при том, что в стране есть собственный завод по производству продукта. Но его мощностей не хватило, чтобы удовлетворить спрос и сдержать цену.

Что касается растительного масла, то этот продукт полностью импортный. Из-за неурожая в России и Украине он уже подорожал на 36 сомов. Литр масла стоит минимум 136 сомов, а среднерозничная цена по республике составляет 164,78 сома. По сравнению с мартом 2020 года она выросла в 1,7 раза.

Бензин становится все дороже

Еще один важный товар, который стабильно дорожает последние месяцы, — это топливо. Цены на ГСМ с октября 2020 года выросли на 34 процента.

При этом больше всего подорожал бензин марки Аи-92 — на 15 сомов, или на 46,7 процента. Солярка стала дороже на 10,5 сома, а Аи-95 — почти на 9 сомов.

При этом надежды на то, что этот рост прекратится, пока нет. Даже наоборот. В Ассоциации нефтетрейдеров предупреждают, что в апреле бензин подорожает на 6 процентов, а дизельное топливо — на 9 процентов.

А ведь рост цен на ГСМ влечет за собой и подорожание остальных продуктов. Ведь энергоносители и ГСМ составляют около четверти затрат тех же производителей сельхозпродукции. Поэтому кыргызстанцам предстоит потуже затянуть пояса и начать экономить на продуктах.