Дорожает все. За полгода в Кыргызстане выросли цены почти на все продукты

По итогам опроса 48 процентов кыргызстанцев считают низкий уровень прожиточного минимума и высокие цены на продукты одними из главных проблем в стране. Оно и неудивительно. Цены в стране только за последние полгода выросли вполовину.
Жить стало в 1,5 раза дороже
Мы еженедельно ходим в один и тот же супермаркет и отслеживаем цены на один и тот же набор продуктов. Анализ показывает, что по сравнению с октябрем 2020 года стоимость нашей продуктовой корзины выросла на 1 тысячу 859 сомов.
В прошлом году стоимость корзины варьировалась в районе 3,5-4,5 тысячи сомов. В 2021-м же она стабильно держится на уровне 4,9-5 тысяч сомов и выше.
Кроме того, осталась на прежнем уровне стоимость макарон. Они подорожали весной прошлого года на фоне сообщений о начале пандемии коронавируса в Кыргызстане и локдауна. В марте рост был небольшим — всего на 1-3 сома. Но к концу мая цены на макаронные изделия снова взлетели. Теперь сразу на семь сомов. В итоге за год цены выросли на 8 сомов. Но с тех пор цена на этот продукт остается неизменной.
Когда жизнь не сахар
Больше всего за последние полгода в стране подорожали свежие овощи и фрукты. Явление это вполне ожидаемое. С первыми холодами цены на эти продукты растут. Сильнее всего подорожал перец. Цена на него за последние шесть месяцев выросла в пять раз.
Но и остальные продукты, которые традиционно держатся примерно на одном ценовом уровне весь год, тоже стали дорожать. Например, картофель в октябре 2020 года стоил 19 сомов, а сейчас цена на него составляет 35 сомов. А десяток яиц можно купить не дешевле 95 сомов, хотя совсем недавно продукт того же качества стоил 66 сомов.
Цены на сахар и растительное масло также только растут. Сахар за последние шесть месяцев подорожал на 9 сомов. И это в супермаркете, который подписал соглашение с поставщиками и держит цену на низком уровне. На базарах же стоимость продукта гораздо выше. По данным Нацстаткома, в марте 2021-го сахар в среднем по республике стоил 64,36 сома.
С начала года сахар подорожал на 10,14 сома, или на 19 процентов.
В марте цены на сахар выросли еще на 4,34 сома (или на 7,2 процента). И это при том, что в стране есть собственный завод по производству продукта. Но его мощностей не хватило, чтобы удовлетворить спрос и сдержать цену.
Что касается растительного масла, то этот продукт полностью импортный. Из-за неурожая в России и Украине он уже подорожал на 36 сомов. Литр масла стоит минимум 136 сомов, а среднерозничная цена по республике составляет 164,78 сома. По сравнению с мартом 2020 года она выросла в 1,7 раза.
Бензин становится все дороже
Еще один важный товар, который стабильно дорожает последние месяцы, — это топливо. Цены на ГСМ с октября 2020 года выросли на 34 процента.
При этом больше всего подорожал бензин марки Аи-92 — на 15 сомов, или на 46,7 процента. Солярка стала дороже на 10,5 сома, а Аи-95 — почти на 9 сомов.При этом надежды на то, что этот рост прекратится, пока нет. Даже наоборот. В Ассоциации нефтетрейдеров предупреждают, что в апреле бензин подорожает на 6 процентов, а дизельное топливо — на 9 процентов.
А ведь рост цен на ГСМ влечет за собой и подорожание остальных продуктов. Ведь энергоносители и ГСМ составляют около четверти затрат тех же производителей сельхозпродукции. Поэтому кыргызстанцам предстоит потуже затянуть пояса и начать экономить на продуктах.