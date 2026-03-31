Рост цен на продукты в Кыргызстане власти пока так и не могут остановить

В Кыргызстане в марте больше всего подорожали яйца (16,41 процента) и мясо (4,3 процента). В то же время хлебобулочные изделия и некоторые овощи показали стабильность или даже подешевели. Такие выводы можно сделать на основе анализа данных еженедельного мониторинга Национального статистического комитета со 2 по 30 марта 2026 года по отдельным видам продуктов.

Как изменились цены в марте

Данные за март показали неоднородную картину на продуктовом рынке страны.

Основной удар по кошелькам граждан нанесло подорожание яиц (почти на 20,3 сома за десяток) и мясной продукции. Совокупный рост цен на говядину, баранину и конину обеспечил основной вклад в продовольственную инфляцию в марте.

Стоимость сахара, подсолнечного масла и муки высшего сорта практически не изменилась, колеблясь в пределах 0,14-0,42 процента.

Молоко и длиннозерный рис стали лидерами по снижению цен. Падение стоимости молока на 3,47 процента связано с сезонным увеличением предложения сырья от фермерских хозяйств в весенний период.

Где самые дорогие и дешевые продукты в Кыргызстане

Рис среднезерный Продукт подешевел в среднем на 0,37 процента — до 146,37 сома. В Бишкеке снижение составило 0,79 процента, в Оше — 0,46 процента. Минимум: 92,31 сома (село Семетей).

Максимум: 172,92 сома (Кара-Суу).

Рис длиннозерный Средняя стоимость опустилась на 1,34 процента и составила 159,58 сома. В столице цена снизилась на 1,26 процента, в Оше — на 1,05 процента. Минимум: 139,74 сома (Ош).

Максимум: 231,66 сома (Талас).

Мука пшеничная высшего сорта Цена выросла незначительно — на 0,14 процента, достигнув 74,01 сома за килограмм. В Бишкеке рост составил 0,21 процента, в Оше — 0,06 процента. Минимум: 59,16 сома (Узген).

Максимум: 85 сомов (село Чаек).

Мука пшеничная I сорта В среднем по республике стоимость составляет 54,45 сома (+0,80 процента). В Бишкеке динамика нулевая, а в Оше зафиксирован рост на 1,49 процента. Минимум: 44,93 сома (Каракол).

Максимум: 61,24 сома (Баткен).

Хлеб из муки I сорта Средняя цена по КР достигла 72,78 сома (+0,5 процента). В Бишкеке и Оше стоимость за месяц не изменилась. Минимум: 59,69 сома (Кара-Балта).

Максимум: 125,98 сома (Кара-Суу).

Лепешка Традиционный хлеб подешевел в среднем на 0,71 процента — до 104,15 сома. В Бишкеке цена стабильна, в Оше произошло снижение на 2,94 процента. Минимум: 82,1 сома (Кара-Балта).

Максимум: 124,23 сома (Балыкчи).

Говядина Мясо подорожало на 4,79 процента, средняя цена составила 753,98 сома. В Бишкеке рост достиг 3,43 процента, а в Оше отмечен резкий скачок на 8,92 процента. Минимум: 664,98 сома (Кербен).

Максимум: 785,41 сома (Бишкек).

Баранина Стоимость выросла на 3,48 процента — до 738,47 сома. В столице мясо подорожало на 2,51 процента, в Оше — на 7,40 процента. Минимум: 680 сомов (Кара-Суу).

Максимум: 750 сомов (село Чаек / Токмок).

Конина Средний ценник — 708,56 сома (+4,63 процента). В Бишкеке рост составил 5,91 процента. Минимум: 640 сомов (Кербен / Кара-Суу).

Максимум: 750 сомов (село Чаек).

Молоко разливное Наблюдается сезонное снижение цены на 3,47 процента — до 69 сомов. В Бишкеке молоко подешевело на 2,51 процента, в Оше — на 5,32 процента. Минимум: 40 сомов (Токтогул).

Максимум: 76,56 сома (Бишкек).

Яйца куриные Продукт стал абсолютным лидером роста: +16,41 процента в среднем по Кыргызстану (143,89 сома). В Бишкеке цена поднялась на 14,62 процента, а в Оше — на 21,8 процента. Минимум: 114,6 сома (Талас).

Максимум: 158,88 сома (Баткен).

Масло подсолнечное Средняя цена составляет 191,48 сома (+0,42 процента). В Бишкеке рост составил 0,27 процента, в Оше — 1,6 процента. Минимум: 163,04 сома (Узген).

Максимум: 210,37 сома (село Чаек).

Картофель Стоимость снизилась на 0,64 процента — до 54,14 сома. В Бишкеке падение цены составило 2,24 процента, в Оше — 0,65 процента. Минимум: 45 сомов (Узген).

Максимум: 57,53 сома (Бишкек).

Сахар-песок Средняя цена по Кыргызстану — 81,64 сома (+0,21 процента). В столице сахар подорожал на 1,65 процента, в Оше подешевел на 3,42 процента. Минимум: 73,79 сома (Кара-Балта).

Максимум: 88,11 сома (Кара-Суу).

Чай черный (100 граммов) Подорожал на 1,38 процента — до 117,90 сома. В Бишкеке рост составил 3,25 процента, в Оше цена снизилась на 1,77 процента. Минимум: 80 сомов (Раззаков).

Максимум: 131,59 сома (Манас).

Чай зеленый (100 граммов) Стоимость выросла на 1,25 процента и составила 83,18 сома. В Бишкеке зафиксирован рост на 3,26 процента, в Оше — снижение на 0,31 процента. Минимум: 72,74 сома (Ош).

Максимум: 134,94 сома (село Чаек).

Пшеница Средняя цена по стране составила 32,36 сома, увеличившись за месяц на 0,84 процента. В Бишкеке стоимость осталась прежней, а в Оше рост составил 2,87 процента. Минимум: 23,66 сома (Талас).

Максимум: 35 сомов (Бишкек).

Динамика цен в Оше на ключевые позиции (мясо, яйца) существенно опережает среднереспубликанские показатели. Рост стоимости говядины в южной столице составил почти 9 процентов, что в два раза выше темпов ее удорожания в Бишкеке.

Во сколько обойдется продуктовая корзина в Бишкеке и Оше

Мы решили посчитать для сравнения примерную стоимость набора из 17 основных товаров в каждом городе. В расчетах использованы данные о средних ценах и динамике их роста в марте.

Где в итоге продуктовая корзина дешевле? Если суммировать покупку по 1 килограмму (или единице) каждого из 17 указанных товаров, мы получим следующие результаты: Стоимость корзины в Бишкеке: 3 тысячи 870,4 сома.

Стоимость корзины в Оше: 3 тысячи 810,24 сома.

Итоговая разница: жизнь в Оше по данному набору продуктов обходится на 60,16 сома (или примерно на 1,5 процента) дешевле, чем в столице.

Несмотря на то что говядина в Бишкеке стоит дороже (785,41 против 783,81), в Оше наблюдается серьезное удорожание — 8,92 процента за месяц. Если тренд сохранится, уже в апреле южная столица обгонит северную по стоимости мяса.

Ош стал самым дорогим для покупки яиц среди двух городов. Рост составил 21,8 процента, что делает этот продукт главным драйвером инфляции на юге.

Южная столица значительно выигрывает за счет цен на рис (длиннозерный дешевле на 20 сомов), чай и овощи.

Столица удерживает лидерство по стоимости молока и картофеля (максимальные значения по стране), но демонстрирует нулевой рост на хлеб и муку.