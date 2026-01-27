19:48
Сколько стоит мясо в Кыргызстане и соседних странах: данные Антимонополии

Председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Женалы Орозбаев привел данные о средних ценах на мясо на кости в ряде стран.

Информацию он озвучил 26 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, экономической и предпринимательской политике, отвечая на вопросы депутатов.

По словам Женалы Орозбаева, средняя стоимость одного килограмма мяса на кости составляет:

  • Кыргызстан — 680 сомов;
  • Казахстан — 650 сомов;
  • Россия — 1 тысяча 25 сомов;
  • Армения — 950 сомов;
  • Беларусь — 925 сомов;
  • Узбекистан — 1 тысяча 40 сомов;
  • Таджикистан — 1 тысяча 150 сомов. 

Он отметил, что в Узбекистане, несмотря на более низкий уровень средней заработной платы по сравнению с Кыргызстаном, цены на мясо выше.

В Казахстане, по его словам, при более высокой средней заработной плате стоимость мяса на кости ниже, чем в Кыргызстане.
