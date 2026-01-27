Сколько стоит мясо в Кыргызстане и соседних странах: данные Антимонополии

Председатель Службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции КР Женалы Орозбаев привел данные о средних ценах на мясо на кости в ряде стран.
Информацию он озвучил 26 января на заседании комитета Жогорку Кенеша по финансам, бюджету, экономической и предпринимательской политике, отвечая на вопросы депутатов.
По словам Женалы Орозбаева, средняя стоимость одного килограмма мяса на кости составляет:
- Кыргызстан — 680 сомов;
- Казахстан — 650 сомов;
- Россия — 1 тысяча 25 сомов;
- Армения — 950 сомов;
- Беларусь — 925 сомов;
- Узбекистан — 1 тысяча 40 сомов;
- Таджикистан — 1 тысяча 150 сомов.
В Казахстане, по его словам, при более высокой средней заработной плате стоимость мяса на кости ниже, чем в Кыргызстане.