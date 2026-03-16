С начала 2026 года потребительские цены в Кыргызстане выросли по сравнению с декабрем 2025-го на 1,9 процента. В годовом выражении инфляция достигла 9,7 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала года больше всего подорожали:

тарифы на услуги для населения — на 3,6 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 2,1 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 2,2 процента;

непродовольственные товары — на 0,4 процента.

Что подорожало и подешевело за два месяца 2026 года

Лидерство по росту цен в 2026 году пока удерживают свежие овощи — 10,4 процента.

Кроме того, подорожали свежие фрукты (на 4 процента), картофель (на 3,8 процента), молочные изделия, сыр и яйца (на 3,6 процента), колбасные и другие консервированные мясные изделия (на 3,2 процента).

Также подорожали баранина (на 2,3 процента), говядина (на 1,6 процента), растительные масла (на 1,4 процента), сахар (на 1,2 процента) и рыба (на 0,9 процента).

Подешевели с начала года животные жиры (на 0,8 процента) и мука (на 0,3 процента).

Как поменялись цены в феврале 2026 года

В феврале по сравнению с январем 2026 года рост цен и тарифов в целом по республике составил 1,2 процента.

Подорожали:

тарифы на услуги, оказываемые населению, — на 2,9 процента;

продукты и безалкогольные напитки — на 1,1 процента;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 1,4 процента.

Непродовольственные товары в феврале подешевели на 0,2 процента.

В феврале больше всего подорожали свежие овощи и фрукты (на 5,3 и 3,2 процента), безалкогольные напитки (на 1,6 процента), молочные изделия, сыр и яйца (на 1,5 процента).

Также рост цен затронул сахар (на 1 процент), крупы (на 0,8 процента), баранину (на 0,8 процента), говядину (на 0,7 процента), рыбу (на 0,4 процента) и выпечку (на 0,2 процента).

Что дорожало по регионам больше всего

В январе-феврале 2026 года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост стоимости (4,2 процента) зафиксировали в Иссык-Кульской области: здесь больше всего подорожали алкогольные напитки и табачные изделия (на 5,8 процента) и тарифы на услуги, оказываемые населению (на 12,1 процента).

Наибольший рост цен на пищевые продукты и безалкогольные напитки (на 3,5 процента) и непродовольственные товары (на 3,3 процента) зафиксировали в Ошской области.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. За последнюю неделю его стоимость снизилась на 484 сома — до 7 тысяч 290 сомов.

За неделю в Бишкеке подорожали хлеб, картофель, морковь, яблоки, яйца и рыба, а подешевели огурцы, помидоры, перец, лук и груши.

24.kg еженедельно отслеживает цены на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 20 сомов. С начала года она подорожала на 567 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 147 сомов.

Как растет зарплата в Кыргызстане

В январе 2026 года (по сравнению с январем 2025-го), по данным Нацстаткома, отмечено повышение на 16,1 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по сведениям НСК, составляет в Кыргызстане 45 тысяч 797 сомов.

Число официально зарегистрированных в республике безработных по итогам января-февраля 2026-го — 38 тысяч человек. Это на 21,5 процента меньше, чем годом ранее.