Общество

Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания

Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания, что составляет почти пятую часть всего продовольствия. Это негативно влияет как на людей, так и на окружающую среду.

По данным ООН, около 60 процентов пищевых отходов образуется на уровне домохозяйств. Остальная часть приходится на сферу общепита и розничную торговлю, что является результатом неэффективности продовольственных систем, включая производство, распределение и потребление.

Для решения проблемы необходимо перепроектировать эти системы, перейдя к более устойчивому, циклическому подходу, основанному на эффективности, устойчивости и экологичности.

Ежегодно 30 марта отмечают Международный день за мир без отходов. Инициатором принятия резолюции в 2022 году вместе со 105 другими странами выступила Турция.

В 2026 году тема Международного дня за мир без отходов основное внимание уделяет продуктам питания — тому, что мы едим, что выбрасываем и как мы можем двигаться к циклической экономике.

Для решения проблемы правительства — как на национальном, так и на местном уровне — могут включить меры по сокращению пищевых отходов в стратегии по климату и биоразнообразию.

Частный сектор может начать измерять потери и принимать меры по их сокращению. Это включает:

  • улучшение отчетности о пищевых отходах;
  • повышение эффективности цепочек поставок;
  • перепроектирование розничных сетей;
  • перераспределение излишков продовольствия с помощью прозрачных и циклических бизнес-моделей.

Потребители могут лучше планировать свое питание, делать осознанные покупки, правильно хранить продукты и полностью использовать купленные продукты, делясь ими с соседями, повторно используя остатки и компостируя неизбежные органические отходы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367896/
Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн прод...
