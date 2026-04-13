lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025

Онлайн-платформа lalafo получила премию One Magazine Awards 2025 в категории «Маркетплейс года». Организаторы отметили устойчивое развитие сервиса, высокий уровень доверия пользователей и значимый вклад в цифровизацию экономики Кыргызстана.

По информации lalafo, ежемесячно платформой пользуются свыше 3,5 миллиона человек, а количество активных объявлений превышает 1,5 миллиона. За все время существования площадки совершено более 1 миллиарда продаж.

Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта.

«lalafo сейчас — это пространство, где миллионы людей и десятки тысяч бизнесменов находят друг друга», — подчеркнула страновой менеджер lalafo Дарья Суходолова.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/370056/
Материалы по теме
Начинающие маркетологи презентовали идеи по продвижению платформы PracticUma
Творческий союз: за кулисами создания клипа для lalafo
Компания lalafo поддерживает талантливых маркетологов
Примите участие в конкурсе детского рисунка «В школу с lalafo!»
Обманывали с арендой квартир. На мошенников из lalafo возбудили уголовное дело
Бдите и проверяйте. Как мошенники обманывают с арендой жилья
Цены растут. Все больше кыргызстанцев готовы обменивать свои вещи на продукты
Как бизнес выживал во время пандемии в Кыргызстане
Lalafo 5 лет!
Более 26 тысяч кыргызстанцев получили помощь от сервиса Lalafo
Безопасность без границ: Кыргызстан и&nbsp;&laquo;Росатом&raquo; ликвидируют урановое наследие Безопасность без границ: Кыргызстан и «Росатом» ликвидируют урановое наследие
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond BAKAI снижает стоимость выпуска премиальной карты Visa Infinite Diamond
Бизнес
lalafo признан &laquo;Маркетплейсом года&raquo; на&nbsp;One Magazine Awards 2025 lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира Глобальная научная сила Acıbadem: три врача среди самых влиятельных ученых мира
В&nbsp;Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и&nbsp;PR В Кыргызстане создают первую ассоциацию маркетинга и PR
Зарплата в&nbsp;один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в&nbsp;Кыргызстане Зарплата в один клик. Как MBusiness меняет зарплатные проекты в Кыргызстане
Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за год выросли в четыре раза Цифровизация выдачи рыболовного билета. Поступления за ...
13:16
lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025
13:12
Выстреливший в себя на посту «Иркештам» пограничник скончался
13:09
Прием в школу. Около 50 тысяч детей записали в первый класс
12:35
В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию 13 малых гидроэлектростанций