lalafo признан «Маркетплейсом года» на One Magazine Awards 2025

Онлайн-платформа lalafo получила премию One Magazine Awards 2025 в категории «Маркетплейс года». Организаторы отметили устойчивое развитие сервиса, высокий уровень доверия пользователей и значимый вклад в цифровизацию экономики Кыргызстана.

По информации lalafo, ежемесячно платформой пользуются свыше 3,5 миллиона человек, а количество активных объявлений превышает 1,5 миллиона. За все время существования площадки совершено более 1 миллиарда продаж.

Компания активно внедряет технологии искусственного интеллекта.

«lalafo сейчас — это пространство, где миллионы людей и десятки тысяч бизнесменов находят друг друга», — подчеркнула страновой менеджер lalafo Дарья Суходолова.