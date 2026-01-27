Цены на сырое молоко в Кыргызстане и странах Центральной Азии: сравнение

Закупочная цена сырого молока базисной жирности 3,4 процента в Кыргызстане, приобретаемого перерабатывающими предприятиями у фермеров, в зависимости от региона достигает 48 сомов.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

По ее данным, в Чуйской области цена составляет от 35 до 47 сомов за литр, в Таласской области — от 32 до 41 сома, в Иссык-Кульской области — от 34 до 48 сомов.

Отмечается, что базовая стоимость сырого молока определяется для продукции с жирностью 3,4 процента. Такой порядок установлен постановлением кабинета министров КР от 2 декабря 2024 года № 724.

В странах Центральной Азии подходы к формированию цен на сырое молоко различаются, при этом официальные данные публикуются не во всех государствах региона.

В Казахстане в начале 2026 года средняя закупочная цена сырого молока у фермеров составляет около 220 тенге за литр, что эквивалентно примерно 37 сомам. Стоимость зависит от региона и качества сырья.

В Узбекистане и Таджикистане официальная статистика закупочных цен у сельхозпроизводителей в открытом доступе отсутствует. При этом рыночные данные показывают, что в Узбекистане цена свежего молока составляет ориентировочно 56–61 сом за литр, а в Таджикистане розничная стоимость колеблется в пределах 48–80 сомов.