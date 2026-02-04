Зависимость Кыргызстана от импорта продуктов сокращается

В 2025 году страна обеспечила себя шестью из девяти основных видов продовольствия. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

К продуктам, которыми республика обеспечивает сама себя, относятся овощи и бахчевые культуры, картофель, молоко, мясо, сахар и яйца. Потребность в хлебопродуктах, растительном масле, плодах и ягодах государство пока закрывает за счет импорта.

За последние шесть лет показатели самообеспечения значительно улучшились:

Молоко: уровень обеспечения вырос со 112 процентов в 2020 году до 127,3 процента в 2025-м.

Мясо: показатель увеличился с 63,6 до 85,7 процента.

Сахар: производство выросло с 15 процентов в 2020 году до 82,1 процента.

Яйца: самообеспечение увеличилось с 56,4 до 79,8 процента.

Растительное масло: доля местного производства выросла с 34 до 51,7 процента.

Фрукты и ягоды: показатель увеличился с 15 процентов в 2020 году до 51,4 процента в 2025-м.

Рост внутреннего производства позволяет снижать зависимость от внешних поставок и укреплять продовольственную безопасность Кыргызстана, заявили в ведомстве.