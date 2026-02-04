17:16
USD 87.45
EUR 103.33
RUB 1.14
Экономика

Зависимость Кыргызстана от импорта продуктов сокращается

В 2025 году страна обеспечила себя шестью из девяти основных видов продовольствия. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

К продуктам, которыми республика обеспечивает сама себя, относятся овощи и бахчевые культуры, картофель, молоко, мясо, сахар и яйца. Потребность в хлебопродуктах, растительном масле, плодах и ягодах государство пока закрывает за счет импорта.

За последние шесть лет показатели самообеспечения значительно улучшились:

  • Молоко: уровень обеспечения вырос со 112 процентов в 2020 году до 127,3 процента в 2025-м.

  • Мясо: показатель увеличился с 63,6 до 85,7 процента.

  • Сахар: производство выросло с 15 процентов в 2020 году до 82,1 процента.

  • Яйца: самообеспечение увеличилось с 56,4 до 79,8 процента.

  • Растительное масло: доля местного производства выросла с 34 до 51,7 процента.

  • Фрукты и ягоды: показатель увеличился с 15 процентов в 2020 году до 51,4 процента в 2025-м.

Рост внутреннего производства позволяет снижать зависимость от внешних поставок и укреплять продовольственную безопасность Кыргызстана, заявили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/360599/
просмотров: 238
Версия для печати
Материалы по теме
Более $30 миллионов на защиту от пандемий и укрепление продбезопасности
Производство продуктов. Сколько Кыргызстан планирует вложить денег в развитие
Глобальный индекс цен на продукты питания снижается третий месяц подряд — ФАО
Kav&Kev: главу предприятия задержали за антисанитарию и нелегальных работников
В Кыргызстане усиливают мониторинг цен на социально значимые товары
План продовольственной безопасности до 2030 года обсудили минсельхозы региона
Минсельхоз: Ситуация на продовольственном рынке остается стабильной
Более миллиарда жителей Земли страдают от снижения урожайности — ФАО
Страна должна прокормить себя: утверждены нормы продовольственной независимости
Россия передала очередную партию продовольственной помощи для юга Кыргызстана
Популярные новости
ЕС&nbsp;планирует ввести санкции против Кыргызстана за&nbsp;помощь России, пишут СМИ ЕС планирует ввести санкции против Кыргызстана за помощь России, пишут СМИ
Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на&nbsp;2&nbsp;февраля Рубль заметно подорожал, евро дешевеет. Курс валют на 2 февраля
Производитель автобусов &laquo;Белес&raquo; сообщил о&nbsp;переговорах с&nbsp;госорганами Производитель автобусов «Белес» сообщил о переговорах с госорганами
Крупнейший обвал за&nbsp;десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7&nbsp;триллионов Крупнейший обвал за десятилетия: рынок драгметаллов потерял более $7 триллионов
Бизнес
Связь для тех, кто работает во&nbsp;благо страны: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
Миллион от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; на&nbsp;Иссык-Куле Миллион от «Оптима Банка» на Иссык-Куле
Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников? Профессии исчезают. Что делать родителям старшеклассников?
MEGA напоминает о&nbsp;правилах цифровой безопасности MEGA напоминает о правилах цифровой безопасности
4 февраля, среда
17:11
Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долги отцов ударят по детям Судимость за алименты: Дастан Бекешев считает, что долг...
17:02
Илон Маск установил исторический рекорд: состояние свыше $850 миллиардов
17:00
Связь для тех, кто работает во благо страны: тариф «Мамлекеттик»
16:46
В Кыргызстане для подготовки школьников к ОРТ разработают бесплатное приложение
16:43
В Абу-Даби начался второй раунд переговоров между Украиной, Россией и США