Братья Жээнбековы подадут иск о защите чести и достоинства повторно

Братья Жээнбековы — экс-президент Сооронбай Жээнбеков и бывший торага Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков повторно подадут иск о защите чести, достоинства в Аламединский районный суд. Об этом 24.kg сообщили их адвокаты.

По словам юристов, заявление было возвращено необоснованно. Ответчиком по нему, отметим, является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.

Ранее в канцелярии суда пояснили, что иск был подан на официальном языке, тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном, и иск должен быть также оформлен на том языке, на котором изъяснялся ответчик. «Прежде всего следует отметить, что согласно статье 12 Гражданского процессуального кодекса судопроизводство по гражданским делам ведется на государственном или официальном языке. Официальным языком является русский, на котором было подано исковое заявление, и суд не вправе требовать подачу иска на кыргызском языке», — подчеркивают адвокаты.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.