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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Братья Жээнбековы подадут иск о защите чести и достоинства повторно

Братья Жээнбековы — экс-президент Сооронбай Жээнбеков и бывший торага Жогорку Кенеша Асылбек Жээнбеков повторно подадут иск о защите чести, достоинства в Аламединский районный суд. Об этом 24.kg сообщили их адвокаты.

По словам юристов, заявление было возвращено необоснованно. Ответчиком по нему, отметим, является Мелис Аспеков, который ранее заявил, что Садыр Жапаров получил от Жээнбековых $10 миллионов на проведение предвыборной президентской кампании.

Ранее в канцелярии суда пояснили, что иск был подан на официальном языке, тогда как выступление Аспекова озвучено на государственном, и иск должен быть также оформлен на том языке, на котором изъяснялся ответчик. «Прежде всего следует отметить, что согласно статье 12 Гражданского процессуального кодекса судопроизводство по гражданским делам ведется на государственном или официальном языке. Официальным языком является русский, на котором было подано исковое заявление, и суд не вправе требовать подачу иска на кыргызском языке», — подчеркивают адвокаты.

Напомним, Мелис Аспеков заявил о нарушениях во время избирательной кампании. Однако пост со страницы подсудимого по делу о вымогательстве позже кто-то удалил.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/197940/
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