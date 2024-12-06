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Общество

Осужденный за подготовку беспорядков Мелис Аспеков объявил голодовку

Осужденный за подготовку беспорядков Мелис Аспеков, находящийся в местах отбывания наказания, объявил голодовку. Об этом сообщается на его странице в соцсетях.

СМИ
Фото СМИ. Осужденный Мелис Аспеков объявил голодовку

Утверждается, что Мелис Аспеков находится в карцере 37 дней и это пытка. Акция объявлена в знак протеста.

В публикации отмечено, что Мелиса Аспекова содержат «в холодном, грязном, тесном и антисанитарном помещении».

Ранее осужденный передал видеозаписи, где откровенничал о разных событиях, в том числе политических. Президент Садыр Жапаров отреагировал и назвал Аспекова «лающей собакой».

Напомним, 23 марта 2022 года активиста осудили на семь лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима. Его обвинили в вымогательстве и мошенничестве. Не согласившись с приговором, Мелис Аспеков обжаловал его в Бишкекском городском суде. Решением судебной коллегии 5 июля 2023-го приговор Первомайского райсуда оставили в силе, однако срок лишения свободы сокращен на год, окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

В мае прошлого года стало известно об освобождении активиста по Указу президента «О помиловании осужденных». Однако в сентябре его вновь заключили под стражу на два месяца по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков. Мелиса Аспекова водворили в СИЗО-1 Бишкека по решению Первомайского районного суда.

В марте 2024-го Первомайский райсуд принял решение приговорить активиста к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/313300/
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