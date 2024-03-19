Скользким лжецом назвал бывшего соратника Мелиса Аспекова Садыр Жапаров

«У меня нет времени реагировать на скользких лжецов», — заявил президент Садыр Жапаров в интервью госагентству «Кабар», комментируя заявление осужденного по обвинению в организации массовых беспорядков своего бывшего соратника Мелиса Аспекова.

Он добавил, что отвечать таким мошенниками излишне.

Отметим, ранее в социальных сетях распространили заявление активиста. Мелис Аспеков утверждал, что получил тогда от Райымбека Матраимова $3 миллиона и передал их Садыру Жапарову для поддержки его сторонников.

Напомним, 23 марта 2022-го Мелиса Аспекова осудили на семь лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима. Его обвинили в вымогательстве и мошенничестве. Не согласившись с приговором, он обжаловал его в Бишкекском городском суде. Решением судебной коллегии 5 июля прошлого года приговор Первомайского райсуда оставили в силе, однако срок лишения свободы сокращен на один год и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

В мае 2023-го стало известно об освобождении активиста по Указу президента «О помиловании осужденных». Однако в сентябре Мелиса Аспекова вновь заключили под стражу на два месяца по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека по решению Первомайского районного суда.

В марте 2024-го Первомайский районный суд Бишкека принял решение приговорить активиста Мелиса Аспекова к семи годам лишения свободы. Суд признал его виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.