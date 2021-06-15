Вымогательство $250 тысяч. Свидетель рассказал о встрече с президентом

В Первомайском районном суде Бишкека проходит разбирательство по уголовному делу в отношении активиста Мелиса Аспекова, обвиняемого в вымогательстве.

В ходе заседания суд допросил свидетеля Тилекмата Кудайберген уулу. Он рассказал, что знает Мелиса Аспекова с 2012 года.

«В ноябре 2020 года мы проводили митинг против руководства «Кыргыз темир жолу». В тот день мне позвонил Мелис Аспеков, попросил остановить акцию протеста. Он аргументировал это тем, что нужна поддержка, стране нужна стабильность. Я отказал ему, сказав, что общество может подумать, что Василий Дашков меня подкупил. Через пару дней Садыр Жапаров принял меня, Мелиса Аспекова и еще двух активистов. После этого я с Аспековым не встречался», — сказал Тилекмат Кудайберген уулу.

Свидетель добавил, что Мелис Аспеков не предлагал ему каких-либо денег для того, чтобы прекратить или организовать митинг против «Кыргыз темир жолу».

Сам Мелис Аспеков уточнил, что он в тот момент звонил разным активистам, которые хотели проводить митинги. По его словам, он хотел остановить акции протеста, поскольку в стране была нестабильная обстановка.

Отметим, активист Тилекмат Кудайберген уулу (Куренов) сам находится под следствием. Ему предъявлено обвинение по статьям 310 «Публичные призывы к насильственному захвату власти», 39-264 «Покушение на массовые беспорядки» и 39-192 «Покушение на подкуп голосов избирателей» УК КР. Дело передано в суд.

Мелиса Аспекова и Улана Джураева задержали по подозрению в вымогательстве $250 тысяч у должностных лиц ГП «НК «Кыргыз темир жолу» в начале января 2021 года. По версии следствия, они, представляясь приближенными Садыра Жапарова, угрожали проведением проверки деятельности госпредприятия со стороны органов ГСБЭП и организацией митингов против руководства. Улана Джураева отпустили под домашний арест. Мелиса Аспекова перевели из СИЗО ГКНБ в СИЗО-1 Бишкека, он не признает себя виновным.

Улана Джураева суд признал виновным и приговорил к штрафу в размере 260 тысяч сомов.