На Иссык-Куле милиционеры навестили детей, пострадавших в баткенских событиях

Руководство и сотрудники туристической милиции УВД Иссык-Кульской области посетили детские лагеря «Кырчын» и «Барчын», в которых сегодня отдыхают дети из Баткенской области, пострадавшие во время недавних событий. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУВД.

Фото пресс-службы ГУВД Иссык-Кульской области

Милиционеры организовали для детей небольшой концерт, а также рассказали им о своей службе.

«Этой акцией мы хотим обозначить важность взрослых в воспитании подрастающего поколения. А песня — это великая мотивация для людей, которая помогает радоваться жизни, получать хорошее настроение и дарить улыбки другим», — отметил заместитель начальника УВД Иссык-Кульской области Акылбек Бекишев.

В рамках встречи милиционеры также напомнили ребятам об основных правилах безопасности во время летнего отдыха.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.