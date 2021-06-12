Желающие получить вид на жительство в России кыргызстанцы должны сдавать экзамен

С 1 сентября мигранты в России должны сдавать экзамен по русскому языку, истории и основам законодательства. Об этом сообщили в посольстве Кыргызстана в России.

По его данным, соответствующее постановление приняло российское правительство для получения разрешения на временное проживание или вида на жительство, разрешения на работу или патента.

Кыргызстанцы, работающие в России, не подпадают под действие этого постановления, поскольку республика является членом ЕАЭС.

Однако соотечественники, которые собираются получить разрешение на временное проживание или вид на жительство в России, должны сдавать экзамены.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует шесть лет.